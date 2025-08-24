Đỉnh cao bóng chuyền nữ vô địch thế giới: Brazil - Pháp kịch chiến 5 set, Thái Lan tiếp đà thăng hoa

Brazil - Pháp kịch chiến 5 set

Trận đại chiến giữa 2 đội bóng đá chú ý là Brazil và Pháp đã diễn ra hấp dẫn đúng với dự đoán. Hai đội chơi giằng co, ăn miếng trả miếng và phải phân định sau 5 set căng thẳng. Kết quả chung cuộc, Brazil vượt qua Pháp 3-2 với các tỷ số 21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-13.

Ở 1 trận đấu khác, ĐT Mỹ vượt qua Argentina 3-1, với các tỷ số 25-14, 23-25, 25-12, 25-17. Trong khi đó chủ nhà Thái Lan tiếp tục phong độ cao để đánh bại Thụy Điển 3-0 (25-18, 25-20, 25-22).

Hy Lạp gây sốc hạ Puerto Rico

Đội tuyển xếp hạng 31 thế giới Hy Lạp đã tạo ra bất ngờ trong ngày thi đấu 24/8 khi đánh bại Puerto Rico trong 4 set với các tỷ số 25-19, 25-13, 23-25, 25-14. Puerto Rico được xếp hạng 18 thế giới và đã góp mặt thường xuyên ở 7 giải Vô địch thế giới liên tiếp, nhưng đã thua một Hy Lạp mới trở lại giải này sau hơn 20 năm vắng bóng.

Hy Lạp thắng sốc Puerto Rico

Ở các trận đấu khác, CH Czech đã thắng khá kịch tính 22-25, 19-25, 25-23, 25-18, 15-13 trước Slovenia trong thế bị dẫn trước 2 set. Trong khi đó, Italia và Hà Lan đều có những chiến thắng đậm, Italia đánh bại Cuba 25-9, 25-8, 25-16 trong khi Hà Lan vượt qua Ai Cập với cùng tỷ số 25-13 cho cả 3 set.

🏐 Brazil - Pháp: Khoảng 19h30 (vòng loại, bảng C)

Sau lượt trận đầu tiên của bảng C tổ chức tại Chiang Mai, Brazil và Pháp đều đã khởi đầu hoàn hảo với những chiến thắng 3-0 và 3-1 trước các đội Puerto Rico và Hy Lạp. Đội tuyển Brazil, với dàn cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn, tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng áp đảo Hy Lạp 3-0 (25-18, 25-16, 25-16).

Gabi là đội trưởng mẫu mực của Brazil

Đội trưởng Gabi Guimaraes dẫn đầu với 18 điểm, cùng các đồng đội Julia Bergmann và Kisy Nascimento cũng góp công lớn. Brazil cho thấy sự ổn định cao trong cả phòng thủ và tấn công, phong độ xứng đáng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thế giới.

Pháp cũng có màn trình diễn ấn tượng trong ngày khai mạc khi vượt qua Puerto Rico 3-1 (25-22, 25-18, 21-25, 25-14), khẳng định sự trở lại mạnh mẽ sau hơn 50 năm vắng bóng ở giải đấu này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cesar Hernandez, các cầu thủ như Iman Ndiaye và Helena Cazaute tỏ ra đầy nhiệt huyết và khát khao, hứa hẹn là đối thủ xứng tầm tại bảng đấu này.

Trận đấu ngày 24/8 giữa Brazil và Pháp sẽ quyết định ngôi đầu bảng C và một suất trực tiếp vào vòng trong. Brazil với lợi thế phong độ ổn định và sức mạnh vượt trội về kỹ thuật cùng tinh thần đội bóng đẳng cấp thế giới sẽ là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Pháp với sự tiến bộ rõ nét và tinh thần quyết tâm vừa thể hiện, hoàn toàn có thể tạo nên thử thách không nhỏ khi họ chơi trên đà hưng phấn.

📊 Dự đoán: Brazil sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm để giành chiến thắng 3-1 hoặc 3-0 trong cuộc so tài quan trọng này, nhưng Pháp cũng sẽ có những thời điểm bùng nổ, khiến trận đấu không dễ dàng cho nhà đương kim Á quân giải.

🏐 Mỹ - Argentina: Khoảng 19h30 (vòng loại, bảng D)

Mỹ và Argentina hiện cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, chia sẻ vị trí đầu bảng cùng nhau (Mỹ đứng 1 do chỉ số phụ, Argentina đứng 2). Cả hai đội đều chứng tỏ được sức mạnh khi lần lượt đánh bại Slovenia và Cộng hòa Séc, đồng thời đều là ứng viên hàng đầu cạnh tranh suất đi tiếp vào vòng knock-out. Trận đấu hôm nay vì thế mang tính chất rất quan trọng để quyết định ngôi nhất bảng.

Tuyển Mỹ có chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân trước Slovenia

Đội tuyển Mỹ bước vào giải dưới sự dẫn dắt của HLV Erik Sullivan, với đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các trụ cột như setter Jordyn Poulter, chuyền hai Avery Skinner, Dana Rettke ở vị trí phụ công cùng những tài năng trẻ như Madisen Skinner, Sarah Franklin đang thể hiện phong độ ổn định. Đặc biệt chiến thắng 3-1 trước Slovenia cho thấy sức công phá và khả năng kiểm soát trận đấu của Mỹ rất tốt. Mỹ đứng hạng 7 thế giới, có truyền thống mạnh và từng vô địch thế giới 2014.

Argentina cũng có màn ra quân xuất sắc với trận thắng 3-2 trước Cộng hòa Séc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp thứ hai ở bảng. HLV Daniel Castellani cùng dàn cầu thủ kì cựu như Victoria Mayer, Bianca Cugno và Elina Rodríguez có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, họ đặc biệt xuất sắc ở mặt trận phòng thủ và chịu áp lực trong các set đấu căng thẳng. Argentina hiện đứng hạng 17 thế giới, đang muốn tạo bước tiến trong sự nghiệp.

📊 Dự đoán: Trận đấu sẽ rất căng thẳng và có thể kéo dài tới 4 hoặc 5 set. Dù Argentina có tinh thần tốt và thi đấu rất kiên cường, nhưng sự vượt trội về chiều sâu đội hình, khả năng phối hợp và sức tấn công toàn diện của Mỹ được dự báo sẽ là yếu tố quyết định.

Trận đấu giữa Thái Lan và Thụy Điển vào lúc 20h30 ngày 24/8 là một trong những trận rất được chờ đợi tại bảng A. Thái Lan có lợi thế sân nhà, được cổ vũ nhiệt tình cùng lối chơi nhanh, kỹ thuật và sự phối hợp linh hoạt đặc trưng của bóng chuyền châu Á. Trong khi đó, Thụy Điển nổi bật với thể hình tốt và sức mạnh, nhưng họ vẫn gặp khó khăn khi thi đấu dưới áp lực và phải đối đầu với những pha tấn công tốc độ cao của Thái Lan. Dự đoán Thái Lan sẽ tận dụng tốt lợi thế về kỹ thuật và sân nhà để giành chiến thắng trong trận này.

