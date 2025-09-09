Jeffrey Guan và hành trình trở lại sân golf phi thường sau bi kịch mất một mắt

Từ tài năng trẻ triển vọng đến bi kịch bất ngờ

Jeffrey Guan, 21 tuổi, là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của golf Úc. Anh từng hai lần liên tiếp vô địch giải trẻ quốc gia và lập kỷ lục -16 gậy tại Junior Players Championship 2022, một trong những giải trẻ danh giá nhất thế giới. Thành tích này giúp anh nhận suất đấu tại PGA Tour of Australia 2024, chính thức bước chân vào sân chơi chuyên nghiệp.

Với sự tự tin, điềm tĩnh và tài năng bẩm sinh, Guan nhanh chóng thu hút sự chú ý và được Sportfive, công ty quản lý của các ngôi sao như Jon Rahm và Phil Mickelson, ký hợp đồng.

Tháng 9 năm ngoái, khi đang thi đấu tại Sydney, Guan bị bóng golf trúng thẳng vào mặt, gây gãy xương gò má và tổn thương nghiêm trọng vùng ổ mắt, dẫn đến mất vĩnh viễn thị lực mắt trái.

Sau sự cố nghiêm trọng, Guan đã phải phẫu thuật tại New South Wales (Sydney) và trải qua hai tuần trong phòng hồi sức, trước khi được chuyển về Sydney cho ca mổ thứ hai. Tại đây, các bác sĩ nói anh khó có thể lấy lại thị lực ở mắt trái, một cú sốc tưởng chừng sẽ chấm dứt sự nghiệp.

Quyết tâm trở lại và màn trình diễn phi thường

Thay vì gục ngã, Guan tập thích nghi với cuộc sống chỉ còn một mắt, từ việc đi lại, lái xe đến điều chỉnh lại tư thế và swing. PGA Australia và Quỹ thể thao Úc đã thực hiện chiến dịch quyên góp 500.000 AUD để hỗ trợ anh điều trị chấn thương.

Chỉ sau gần một năm, Guan đánh dấu màn trở lại ấn tượng tại Northern Territory PGA Championship ở Palmerston. Trong vòng tập trước giải, anh ghi 68 gậy (-4), và vòng chính thức đầu tiên hoàn tất 74 gậy. Anh nói cú phát bóng đầu tiên mang lại "cảm giác tuyệt vời”.

“Tôi hoàn toàn không lo lắng như mình nghĩ, có nhiều sai sót và nhiều điểm để cải thiện, nhưng chỉ cần được đứng trên sân là cảm giác thật tuyệt", Guan nói.

Trước giải đấu tại Palmerston, Guan phải điều chỉnh lối chơi do tầm nhìn hạn chế. “Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ trở lại trong năm nay, nhưng sau một thời gian luyện tập, tôi cảm thấy tự tin với cú đánh và tự nhủ: ‘Tại sao không thử?'", anh chia sẻ.

“Rất nhiều lần, tôi tự hỏi: ‘Mọi chuyện sẽ kết thúc sao?’. Tôi không ăn uống được, cũng không thể làm nhiều việc. Tôi không được phép đi bộ để giữ mắt ổn định. Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh tôi suốt ba, bốn tháng", Guan tiết lộ khoảng thời gian khó khăn tại bệnh viện.

Hiện tại, khi đang từng bước trở lại, Guan cho biết: “Tôi đến đây mà không đặt kỳ vọng gì. Tôi chỉ muốn tận hưởng giải đấu và thi đấu để xem mình đang ở đâu".