Kết quả bóng đá Al Wasl - Al Nassr: Ronaldo mở màn "đại tiệc" (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

(Tứ kết AFC Champions League II) Đại diện đến từ UAE không thể cưỡng lại sức mạnh vượt trội của Ronaldo và dàn sao Al Nassr.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr đã dồn ép Al Wasl nghẹt thở và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Kết quả, đội bóng UAE chỉ cầm cự được 11 phút, trước khi bất lực nhìn Ronaldo mở tỷ số, sau pha đệm bóng cận thành chuẩn xác.

Ronaldo và Al Nassr thắng dễ

Khoảng thời gian tiếp theo, khung thành Al Wasl rung chuyển dữ dội trước sức mạnh tấn công của Al Nassr. Điều gì đến cũng phải đến, trong vòng 2 phút (từ 24 đến 26), Inigo Martinez và Al Amri thay nhay ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội bóng Saudi Arabia dẫn 3-0. Tác giả cả 2 pha kiến tạo thành bàn là Joao Felix.

Bước sang hiệp 2, Al Nassr thi đấu chùng xuống, nhưng vẫn không cho Al Wasl cơ hội vùng lên tìm bàn danh dự. Thậm chí đến phút 81, Mane lập công, khép lại "đại tiệc" với chiến thắng 4-0 chung cuộc nghiêng về Al Nassr.

Như vậy, Ronaldo và đồng đội sẽ tiến vào bán kết AFC Champions League II, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng vô địch giải đấu danh giá cấp châu lục.

Chung cuộc: Al Wasl 0-4 Al Nassr

Ghi bàn (Kiến tạo):

Ronaldo 11' (Boushal), Martinez 24' (Felix), Al Amri 26' (Felix), Mane 80'

Đội hình xuất phát:

Al Wasl: Ali, Malheiro, Adryelson, Vareta, Hugo, Sidibe, Janeer, Palacios, Gimenez, Serginho, Borja

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Martinez, Coman, Angelo, Brozovic, Mane, Joao Felix, Ronaldo

Ngỡ ngàng Ronaldo bị nôn mửa: Fan lo sốt vó, tình trạng sức khỏe ra sao?
Ronaldo khiến nhiều người hâm mộ lo sốt vó với thông tin bị nôn mửa trong trận đấu với Al Ettifaq.

