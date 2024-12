Cuộc tái đấu Usyk - Tyson: Gió đã đổi chiều

Cuộc tái đấu giữa Oleksander Usyk và Tyson Fury trên sàn quyền Anh được ấn định vào ngày 21-12 ở Saudi Arabia. Tổng số tiền được chia cho 2 võ sĩ này là 191 triệu USD, trong đó tay đấm Usyk của Ukraine được hưởng 114 triệu USD, còn Tyson Fury của Anh chỉ được 76 triệu USD, bất kể kết quả của cuộc “so găng” ra sao.

Lần trước, Usyk chấp nhận thua thiệt trong tỉ lệ ăn chia khi thượng đài với Tyson. Hầu hết các tay đấm ở Đông Âu thường bị thiệt thòi do đại diện của họ ít có tầm ảnh hưởng và công tác “đánh bóng” thân chủ kém hơn do gặp nhiều khó khăn trong truyền thông so với các tay đấm phương Tây.

Dù thua thiệt tiền ăn chia ở lần trước nhưng Usyk đã thắng Tyson trên sàn đấu bằng thắng điểm. Cuộc tái đấu này là do Tyson Fury đề xuất và phải chịu thiệt thòi hơn người đã đánh bại mình ở lần trước.

Lần trước, ngày 19-5, Usyk (trái) đánh bại Tyson Fury bằng điểm số. Ảnh:Getty

Trước đó, để tổ chức thành công cuộc so găng hạng nặng được cho là trận đánh thế kỷ Usyk- Tyson thì cũng đã vài lần thất bại trong thỏa thuận ăn chia. Dù ở lần chạm trán thứ nhất, Tyson Fury sở hữu ít đai vô địch hơn Usyk (1 so với 4) nhưng “tiếng tăm” của Tyson Fury vẫn lớn hơn. Đại diện của tay đấm Anh đòi ăn chia 70-30, đại diện của Usyk Alex Kraschyuk không chịu và kết thúc thương lượng.

Sau đó một thời gian hai bên lại ngồi vào bàn đàm phán và giữ bí mật tỉ lệ ăn chia. Cuối cùng hai bên thượng ngày 19-5 qua và phần thắng điểm nghiêng về Usyk. Dù tỉ lệ ăn chia lần đó được giữ bí mật nhưng thông tin rò rỉ những ngày qua cho biết, lần đó, Tyson Fury bỏ túi 110 triệu USD, còn kẻ thắng cuộc Usyk được trả 40 triệu USD.

Lần này thì gió đã đổi chiều khi Usyk đang là kẻ chiến thắng “lượt đi”, Tyson Fury là kẻ đòi tái đấu với tư cách kèo dưới do lần trước thua và chẳng có đai vô địch nào, trong khi Usyk đang sở hữu 5 đai.

Cuộc tái đấu vào ngày 21-12, Usyk nhận thù lao cao hơn Tyson Fury. Ảnh:Getty

Và chính vì lẽ trên, nên trận tái đấu vào ngày 21-12 tới đây “gió đổi chiều”. Tay đấm Ukraine sẽ nhận được số tiền 114 triệu USD còn Tyson Fury nhận 76 triệu USD.

Thời gian qua, Tyson Fury rất cay cú sau khi thua điểm Usyk ngày 19-5 tại Saudi Arabia và chính tay đấm Anh này đã đưa ra lời đề nghị cuộc tái đấu, tay đấm Ukraine nhận lời.

Giới chuyên môn cho biết, trong thời gian chuẩn bị cho cuộc tái đấu này, hai tay đấm đã tập luyện rất khủng. Oleksander Usyk thì miệt mài tập luyện ở Đức, còn Tyson Fury thì ở quê nhà Anh.

Tay đấm Oleksader Usyk mang phong cách chơi đặc trưng của quyền Anh Ukraine là khoa học, khô khan, thông minh, ra đòn tần suất ít để bảo toàn sức lực nhưng khả năng trúng đích rất cao và tính sát thương cực nặng.

Trong khi đó Tyson Fury chơi theo cảm hứng và hay ỉ vào sức mạnh, chiều cao, khả năng chịu đòn của mình rồi tung đòn trời giáng trở lại, đối phương không chịu nổi.

Lần trước Usyk thắng Tyson Fury như thế nào qua 12 hiệp đấu?

Trọng tài Manuel Oliver Palermo cho điểm 115-112 (nghiêng về Usyk).

Trọng tài Craig Metcalfe: 113-114 (nghiêng về Tyson)

Trọng tài Mike Fitzgerald: 114-113 (cho Usyk)

