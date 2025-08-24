Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Nottingham Forest: Thù oán bên ngoài, mâu thuẫn bên trong (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 24/8 | Selhurst Park Crystal Palace 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Crystal Palace vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Dean Henderson Richards Lacroix Guehi Mitchell Munoz Wharton Kamada Ismaila Sarr Devenny Mateta Điểm Matz Sels Neco Williams Milenkovic Murillo Aina Sangare Elliot Anderson Hudson-Odoi Gibbs-White Ndoye Wood Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Crystal Palace Crystal Palace Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dean Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Munoz, Wharton, Kamada, Ismaila Sarr, Devenny, Mateta Matz Sels, Neco Williams, Milenkovic, Murillo, Aina, Sangare, Elliot Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye, Wood

Oán hận vụ mất suất Europa League

Sẽ có rất nhiều tiếng la ó tại Selhurst Park tối nay từ các fan Crystal Palace dành cho tất cả những gì liên quan tới Nottingham Forest. Sau một mùa giải 2024/25 thi đấu đầy cố gắng, kết thúc với chức vô địch FA Cup lịch sử, Crystal Palace lại mất suất dự Europa League mùa này vào tay Nottingham Forest.

Crystal Palace đã bị vướng vào việc họ chung một người đồng sở hữu với CLB Lyon là doanh nhân John Textor, và cả Palace lẫn Lyon đều có suất dự Europa League 2025/26 nên Palace đã bị điều tra. Bất chấp Textor đã bán hết cổ phần của mình tại Palace trước thời hạn công bố bản án, CLB này rốt cuộc vẫn bị xử phạt mất suất dự giải vào tay Nottingham Forest.

Lung lay ghế của 2 HLV trưởng

Trận đấu này cũng có thể là trận cuối cùng của một trong hai HLV trưởng, hay thậm chí cả hai. Căng thẳng nhất là tại Nottingham Forest, khi gần đây giữa chủ sở hữu Evangelos Marinakis và HLV Nuno Santo đã có những động thái bày tỏ sự bất đồng.

Cả hai HLV Nuno Santo (trái) và Oliver Glasner đều đang có khả năng rời CLB của mình

Santo không hài lòng với hoạt động tuyển quân của Nottingham trong khi Marinakis liên tục đưa ra những phát biểu có ý chê trách Santo không "biết ơn" mình đã đầu tư cho thành công mùa trước. Ngay trước trận đấu này đã có tin HLV Ange Postecoglou có thể là người kế vị Santo, thậm chí Nottingham có thể không cho Santo dẫn dắt trận đấu này.

Trong khi đó, nội bộ Palace ít căng thẳng hơn nhưng HLV Oliver Glasner không hài lòng khi Palace đang dần bán đi rất nhiều trụ cột của đội trong khi bổ sung quá ít. Eberechi Eze đã chuyển sang Arsenal, Marc Guehi đang được Liverpool hỏi mua và cả Adam Wharton lẫn Jean-Philippe Mateta đều trong tầm ngắm của các CLB khác.

Glasner đã cho biết từ tận tháng trước rằng nếu tình trạng "chảy máu" lực lượng tiếp diễn, có thể ông sẽ phải ra đi. Glasner sẽ không thiếu CLB săn đón, bây giờ bất cứ CLB mạnh nào của Bundesliga cần thay tướng sẽ đưa Glasner lên đầu danh sách liên hệ.