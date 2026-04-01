Tranh cãi Sinner là "vua sân cứng" mới, thành tích vượt Djokovic và Federer

Chiến thắng tại Miami Open 2026 giúp Jannik Sinner hoàn tất "Sunshine Double", và đưa anh vào cuộc so sánh trực tiếp với những huyền thoại sân cứng như Novak Djokovic, Federer hay Pete Sampras. Nhưng liệu tay vợt người Ý đã thực sự vươn tới đẳng cấp “vua sân cứng”?

Thành tích 300 trận: Sinner vượt Djokovic, áp sát nhóm huyền thoại

Cột mốc 300 trận sân cứng đầu tiên trong sự nghiệp chứng kiến Sinner đạt thành tích cực kỳ ấn tượng, 246 chiến thắng, tỷ lệ thắng 82%. Con số này phản ánh sự ổn định, cho thấy khả năng thống trị ngày càng rõ rệt của tay vợt sinh năm 2001.

Đáng chú ý, thành tích này cao hơn cả Djokovic (239 thắng tương đương 80%), Roger Federer (235 thắng tương đương 78%) và Pete Sampras (222 thắng tương đương 76%) trong cùng giai đoạn sự nghiệp, một dấu hiệu cho thấy Sinner đang đi nhanh hơn nhiều huyền thoại.

Tuy nhiên, anh vẫn chưa phải là số 1 trong lịch sử. Ba huyền thoại gồm Jimmy Connors, Ivan Lendl và John McEnroe vẫn nhỉnh hơn, trong đó Connors dẫn đầu với tỷ lệ thắng lên tới 90%.

Dù vậy, việc chen chân vào nhóm tinh hoa này khi mới 300 trận cho thấy Sinner không còn là “ngôi sao tiềm năng”, mà đã là một thế lực thực sự trên mặt sân cứng.

“Vua sân cứng” mới, nhưng vẫn còn giới hạn

Phong độ của Sinner trong 6 tháng qua có thể gói gọn trong hai chữ: Hủy diệt. Anh giành 3 danh hiệu Masters liên tiếp, trong đó có cú đúp Indian Wells Open, Miami mà không thua một set nào.

Lối chơi ổn định từ cuối sân, khả năng giao bóng cải thiện rõ rệt và tâm lý thi đấu vững vàng giúp Sinner trở thành tay vợt đáng sợ nhất trên sân cứng hiện tại. Việc được đặt cạnh Djokovic hay Sampras lúc này không còn là so sánh mang tính kỳ vọng, mà đã dựa trên dữ liệu thực tế.

Tuy nhiên, để thực sự trở thành “vua sân cứng” đúng nghĩa, Sinner vẫn cần thời gian để tích lũy danh hiệu Grand Slam và duy trì sự thống trị lâu dài, điều mà Djokovic, Federer hay Sampras đã làm trong nhiều năm.

Ngoài ra, một dấu hỏi lớn vẫn tồn tại: khả năng thích nghi trên các mặt sân khác. Chính Sinner thừa nhận sân đất nện là điểm yếu, và nếu không cải thiện, anh sẽ khó đạt đến tầm vóc toàn diện như các huyền thoại.

Sinner đang sở hữu những con số đủ để đặt anh vào ngang hàng với những tượng đài sân cứng. Nhưng để vượt qua Djokovic hay Sampras, anh cần tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao trong ngắn hạn, bên cạnh đó còn phải chứng minh sự thống trị qua nhiều mùa giải và trên mọi mặt sân.