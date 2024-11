Cô giáo mầm non Lò Thị Phung lại lên sàn đấu MMA sau khi “đại náo” World Cup

Danh sách các trận đấu tại LION Championship 19: 77 kg: Lý Văn Huỳnh vs Armando De Crescenzo 62 kg: Trần Ngọc Lượng vs Casipe Rhino Salvadico 84vkg: Trần Quốc Toản vs Zakhar Dzmitrychenka 56 kg: Trần Trọng Kim vs Bùi Đình Khải 52 kg: Lò Thị Phung vs Hồ Thị Ngọc Bích 60 kg: Bạch Văn Nghĩa vs Phan Huy Hoàng 65 kg: Trần Việt Anh vs Nguyễn Trung Hải