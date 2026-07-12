Chung kết tennis đỉnh cao Wimbledon: Zverev mang "vũ khí" mới, quyết lật đổ Sinner

Nếu Roland Garros giúp Alexander Zverev xóa bỏ lời nguyền Grand Slam, thì Wimbledon sẽ trả lời câu hỏi lớn hơn: liệu anh đã đủ sức đánh bại Jannik Sinner?

Đó là tâm điểm của trận chung kết được chờ đợi nhất mùa giải, nơi tay vợt số 1 thế giới và đương kim vô địch Wimbledon đối đầu nhà tân vô địch Roland Garros trong lần đầu tiên họ chạm trán trên mặt sân cỏ.

Trận chung kết được cả thế giới chờ đợi

Cuộc chiến của hai người mạnh nhất ATP hiện tại

22h (12/7), trận chung kết Wimbledon 2026 là màn so tài xứng đáng nhất mà người hâm mộ có thể chờ đợi.

Sinner bước vào trận đấu với vị thế số 1 thế giới, chủ nhân bốn danh hiệu Grand Slam và đang hướng tới chức vô địch Wimbledon thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Zverev vừa chinh phục Roland Garros để giành Grand Slam đầu tiên sau nhiều năm lỡ hẹn, đồng thời chắc chắn sẽ trở lại vị trí số 2 ATP sau giải đấu.

Cả hai cũng là những tay vợt thắng nhiều trận nhất mùa giải, cho thấy sự ổn định vượt trội so với phần còn lại của ATP Tour.

"Nỗi ám ảnh" mang tên Sinner

Điều khiến giới chuyên môn nghiêng về Sinner không nằm ở bảng xếp hạng mà là lịch sử đối đầu.

Tay vợt người Ý đang dẫn Zverev 10-4 và thắng liên tiếp chín trận, trong đó có bốn lần đối đầu ngay trong năm 2026. Lần gần nhất Zverev đánh bại Sinner đã cách đây gần ba năm, tại US Open 2023.

Đáng chú ý, những chiến thắng gần đây của Sinner đều mang tính áp đảo. Từ Indian Wells, Miami, Monte Carlo đến trận chung kết Madrid, anh gần như không cho Zverev cơ hội áp đặt lối chơi.

Tuy nhiên, thống kê ấy cũng đi kèm một ngoại lệ đáng chú ý vì hai người chưa từng gặp nhau trên sân cỏ.

Sân cỏ, cơ hội lớn nhất của Zverev

Khác với sân cứng hay sân đất nện, Wimbledon luôn đề cao giao bóng và những pha dứt điểm ngắn.

Đó là điều kiện lý tưởng để Zverev phát huy vũ khí mạnh nhất là cú giao bóng uy lực cùng những pha tấn công bằng cú trái hai tay. Chính Sinner cũng thừa nhận mặt sân cỏ sẽ tạo ra ít pha bóng bền hơn và mang đến nhiều lợi thế cho các tay giao bóng lớn.

Sau chức vô địch Roland Garros, Zverev cũng bước vào trận đấu với tâm lý hoàn toàn khác. Anh không còn là tay vợt luôn chịu sức ép ở các trận đấu lớn, mà là một nhà vô địch Grand Slam thực thụ.

Quan trọng hơn, Wimbledon năm nay cũng chứng kiến phiên bản sân cỏ hay nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Đức khi anh lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết sau hành trình rất thuyết phục.

Sinner được đánh giá nhỉnh hơn nhưng Zverev sẵn sàng lật đổ thế thống trị của tay vợt Ý

Sinner đã trở lại đúng lúc

Nếu Zverev đang đạt điểm rơi phong độ, Sinner cũng vừa gửi lời khẳng định đanh thép bằng màn trình diễn gần như hoàn hảo trước Novak Djokovic.

Chiến thắng 6-4, 6-4, 6-4 ở bán kết không chỉ giúp anh vào chung kết mà còn cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ: giao bóng chắc chắn, trả giao bóng sắc bén và gần như không mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định.

Sau trận mở màn vất vả trước Miomir Kecmanovic, Sinner thắng liền 15 set để tiến vào trận đấu cuối cùng, cho thấy anh càng chơi càng hay.

Điều gì sẽ quyết định trận chung kết?

Chìa khóa nằm ở cuộc đối đầu giữa khả năng giao bóng của Zverev và kỹ năng trả giao bóng hàng đầu thế giới của Sinner.

Nếu Zverev duy trì tỷ lệ giao bóng một ở mức cao, anh hoàn toàn đủ khả năng kéo trận đấu vào những loạt tie-break. Nhưng nếu Sinner sớm hóa giải được vũ khí này, lợi thế sẽ nhanh chóng thuộc về tay vợt người Ý.

Ở những pha bóng bền, Sinner vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ tốc độ di chuyển, khả năng phòng ngự và sự ổn định đáng kinh ngạc từ cuối sân.

Dự đoán thế trận

Không thể xem nhẹ Zverev. Chức vô địch Roland Garros đã mang đến cho anh sự tự tin mà trước đây còn thiếu, trong khi sân cỏ cũng là mặt sân hứa hẹn thu hẹp khoảng cách giữa hai tay vợt.

Tuy nhiên, Sinner vẫn sở hữu quá nhiều lợi thế: phong độ ổn định, bản lĩnh của đương kim vô địch, khả năng trả giao bóng xuất sắc và đặc biệt là sự áp đảo tuyệt đối trong những lần đối đầu gần đây.

Nếu cả hai chơi đúng phong độ, Zverev đủ sức tạo ra trận chung kết hấp dẫn và có thể giành một set. Nhưng để đánh bại Sinner ở thời điểm hiện tại vẫn là thử thách rất lớn.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 3-1, bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon