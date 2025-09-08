Bóng chuyền nữ Ý tuyệt đỉnh thăng hoa: Thắng 36 trận, 4 chức vô địch liên tiếp

Sân Huamark Indoor Stadium (Bangkok, Thái Lan) tối 7/9 đã chứng kiến một đêm huy hoàng nữa của bóng chuyền nữ Ý, khi các cô gái áo màu thiên thanh đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chung kết kịch tính để bước lên ngôi vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử. Danh hiệu như lời khẳng định cho thế hệ vàng đang thống trị bóng chuyền nữ thế giới.

Thắng 36 trận liên tiếp, vô địch 4 giải đấu lớn liền, bóng chuyền Ý quá mạnh ở thời điểm hiện tại

Chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã đưa khán giả đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, hai thế lực hàng đầu châu Âu, tạo nên cuộc rượt đuổi căng thẳng kéo dài 5 set (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). Trong đó, bản lĩnh của Ý được thể hiện rõ nhất ở set quyết định, khi họ chơi lạnh lùng và bùng nổ để khép lại chiến thắng 3-2, qua đó đăng quang sau 23 năm chờ đợi kể từ lần đầu tiên năm 2002.

🏆 Hành trình vô tiền khoáng hậu: 36 trận bất bại, 4 chức vô địch

Chiến thắng tại Bangkok tiếp nối chuỗi hành trình huy hoàng của Ý, khi chỉ trong vỏn vẹn 15 tháng, họ thâu tóm tới bốn danh hiệu lớn, vô địch Nations League 2024, giành HCV Olympic Paris 2024, bảo vệ thành công Nations League 2025 và nay là ngôi vương World Championship 2025.

Thành tích ấy mang ý nghĩa lịch sử và đưa Ý sánh ngang cùng Cuba huyền thoại năm 2002, trở thành đội tuyển nữ hiếm hoi cùng lúc nắm giữ cả hai chiếc cúp danh giá nhất gồm Olympic và World Championship. Đáng kinh ngạc hơn, hành trình vĩ đại này được viết nên với 36 trận toàn thắng liên tiếp, minh chứng tuyệt đối cho sức mạnh và vị thế số 1 thế giới của bóng chuyền nữ Ý.

✨ Những ngôi sao rực sáng

Trong trận chung kết, Paola Egonu chứng minh vì sao cô là trái tim của đội tuyển Ý. Sau màn trình diễn chưa trọn vẹn ở bán kết, ngôi sao đối chuyền bùng nổ với 22 điểm (18 cú đập, 3 chắn, 1 phát bóng ăn điểm), đưa Ý chạm tay vào cúp vàng. "Tôi vẫn không tin nổi. Đây là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên", Egonu nghẹn ngào chia sẻ.

Egonu (áo xanh, số 18) xứng đáng là "trái tim" trên hàng công bóng chuyền Ý

Bên cạnh đó, đội trưởng Myriam Sylla cũng tỏa sáng với 19 điểm, còn Ekaterina Antropova tiếp tục chứng minh giá trị siêu dự bị bằng 14 điểm. Ở phía bên kia lưới, Melissa Vargas của Thổ Nhĩ Kỳ chơi trận chung kết để đời với 33 điểm, song nỗ lực phi thường ấy vẫn không đủ để ngăn cản bước tiến thần thánh của Ý.

Ý lép vế ở các thông số tấn công (59 điểm, so với 68 của Thổ Nhĩ Kỳ) và phát bóng (5-7), nhưng chính khả năng chắn bóng nhỉnh hơn (14-10) cùng sự tỉnh táo ở thời khắc quyết định đã tạo nên sự khác biệt.

👑 Lời khẳng định của thế hệ vàng

HLV huyền thoại Julio Velasco tự hào khi khép lại màn so tài: “Sau World Championship, Olympic và hai VNL, tôi tin tập thể này sẽ được nhớ đến như một đội bóng huyền thoại. Họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày và xứng đáng với tất cả”.

Với 2 lần vô địch ở giải bóng chuyền vô địch thế giới (2002, 2025), 1 HCB (2018), 1 HCĐ (2022), tuyển Ý ghi tên mình vào lịch sử và mở ra chu kỳ thành công rực rỡ, trở thành biểu tượng, chuẩn mực mới của bóng chuyền nữ toàn cầu.