"Thánh Muay" Buakaw rút lui sát ngày thi đấu, "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long nói gì?

🥊 Buakaw nhập viện, người hâm mộ thất vọng

Chỉ ít ngày trước khi “trận siêu kinh điển võ thuật châu Á” diễn ra, người hâm mộ đã phải đón nhận tin Buakaw Banchamek, “Thánh Muay Thái” buộc phải rút lui khỏi cuộc so găng với Yi Long, “Đệ nhất Thiếu Lâm” vì lý do sức khỏe.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, Buakaw (bên phải) nhập viện nên trận đấu với Yi Long (bên trái) tạm hoãn

Theo kế hoạch, trận tái đấu lần thứ ba giữa hai huyền thoại được ấn định vào ngày 6/10/2025 tại Quảng Châu (Trung Quốc), theo thể thức kickboxing 3 hiệp. Đây được xem là màn đối đầu “sinh tử”, phân định thắng bại sau hai lần chạm trán đầy tranh cãi trong quá khứ.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước giờ G, Buakaw, cựu vô địch K-1 hai lần người Thái Lan đột ngột đổ bệnh và phải nhập viện kiểm tra. Kết quả chẩn đoán cho thấy thể trạng của anh không đủ điều kiện thi đấu, buộc ban tổ chức phải hoãn trận đấu vô thời hạn, khiến cộng đồng võ thuật Thái Lan và Trung Quốc vô cùng tiếc nuối.

Truyền thông Thái Lan miêu tả đây là “cú sốc võ đài châu Á”, khi hàng nghìn người đã đặt vé và nhiều đài truyền hình chuẩn bị phát sóng trực tiếp trận đấu được kỳ vọng nhất năm.

Trước đó, hai lần đối đầu giữa Buakaw và Yi Long đã trở thành huyền thoại trong giới võ thuật.

Năm 2015 tại Từ Nguyên, Trung Quốc, Buakaw thắng thuyết phục bằng điểm sau ba hiệp đấu, thể hiện sức mạnh vượt trội.

Năm 2016 ở Nam Kinh, Trung Quốc, Yi Long giành chiến thắng gây tranh cãi dù bị áp đảo, khiến người hâm mộ Thái Lan phẫn nộ và giới chuyên môn nghi ngờ tính minh bạch.

Trận đấu thứ ba được kỳ vọng sẽ khép lại mọi tranh cãi kéo dài gần một thập kỷ, nhưng giờ đây, tất cả lại phải chờ đợi thêm.

😔 “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long lên tiếng

Sau khi biết tin Buakaw rút lui vì lý do sức khỏe, Yi Long, võ sĩ kungfu nổi tiếng người Trung Quốc gửi lời chia sẻ chân thành tới đối thủ truyền kiếp của mình.

Trả lời báo chí quê nhà, Yi Long nói: “Tôi thật sự rất buồn. Đây là lần chuẩn bị dài nhất trong năm của tôi, tôi đã từ chối nhiều trận đấu khác chỉ để dành trọn thời gian cho cuộc chiến này. Nhưng tôi hiểu, sức khỏe là trên hết”.

Anh tiếp lời: “Tôi cầu chúc cho Buakaw, đối thủ mạnh nhất và cũng là người tôi tôn trọng nhất sớm hồi phục. Tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan và sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ để sẵn sàng cho ngày chúng tôi gặp lại nhau. Khi đó, tôi hứa sẽ mang đến một trận đấu tuyệt vời cho người hâm mộ”.

Giới chuyên môn đánh giá, ở tuổi 43, Buakaw vẫn duy trì thể lực và kỹ thuật đáng nể, trong khi Yi Long (38 tuổi) vẫn giữ phong độ ổn định, kết hợp giữa kungfu truyền thống và sức mạnh hiện đại. Chính vì vậy, màn tái đấu thứ ba của họ rất đáng để chờ đợi.