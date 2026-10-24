"Gã điên" Monfils vẫn bảo vệ người đẹp tennis Svitolina sau ly hôn gây chấn động

Monfils bảo vệ Svitolina sau cuộc chia tay gây sốc

Đầu tuần này, Svitolina đăng tải tâm thư trên Instagram, thông báo chấm dứt một trong những mối quan hệ nổi tiếng nhất làng quần vợt. Cô cho biết một phần nguyên nhân dẫn đến quyết định này là những tổn thương về tinh thần do cuộc chiến vẫn đang diễn ra tại quê nhà Ukraine gây ra.

Monfils và Svitolina kết hôn năm 2021 và có một con gái 4 tuổi

Thông báo của Svitolina đã kéo theo làn sóng công kích trên mạng nhằm vào tay vợt số 6 thế giới. Những phản ứng tiêu cực càng gia tăng sau khi cô xác nhận cuộc hôn nhân tan vỡ khiến Monfils quyết định giải nghệ sớm hơn dự kiến.

Tay vợt người Pháp 40 tuổi dự định khép lại sự nghiệp tại Paris Masters vào tháng tới. Tuy nhiên, thất bại ở vòng hai US Open trước Learner Tien đã trở thành trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của anh.

Hôm 23/10, Monfils đăng tải thông điệp trên Instagram để bảo vệ Svitolina. Anh viết: “Dù không nợ bất kỳ ai một lời giải thích, Elina vẫn lựa chọn thành thật và cởi mở chia sẻ về những lý do dẫn đến quyết định này.

Cô ấy đã làm điều đó theo cách tốt nhất mà mình biết. Nhiều người cho rằng lời giải thích của Elina chưa đủ hoàn hảo, và giờ đây cô ấy phải đối mặt với những lời chỉ trích mà theo tôi, nhẹ nhất cũng là thiếu thiện chí, còn nặng nề hơn thì thực sự độc địa.

Elina và tôi có thể không còn là một cặp đôi, nhưng chúng tôi vẫn là một gia đình. Dù trái tim đau đớn, tôi luôn biết ơn cô ấy vì tình yêu thương và sự ủng hộ trong suốt những năm qua.

Tôi thực sự biết ơn vì công chúng quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, việc Elina phải hứng chịu những lời lẽ thiếu bao dung và tử tế khiến tôi rất buồn.

Một số người có thể không hiểu hoặc không đồng tình với lý do của cô ấy. Nhưng xin hãy nhớ rằng, phía sau cánh cửa khép kín của một mối quan hệ còn rất nhiều điều không thể giải thích chỉ bằng một bài đăng.

Elina có những cuộc chiến riêng cần đối mặt, cũng như tôi vậy. Tôi tôn trọng những lựa chọn và lý do của cô ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và quan tâm sâu sắc đến nhau, đặc biệt với tư cách là hai người cùng có con”.

Svitolina, tay vợt từng 4 lần lọt vào bán kết các giải Grand Slam, kết hôn với Monfils, cựu tay vợt số 6 thế giới, vào năm 2021. Cả hai có một cô con gái 4 tuổi tên Skai.

Svitolina công khai lý do chia tay Monfils

Trong bài đăng thông báo chia tay trên mạng xã hội, Svitolina cho biết cô nhận ra mình cần tìm lại chính mình và không thể làm được điều đó nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cô viết: “Đây là điều khó khăn nhất tôi từng phải chia sẻ. Mọi người đều biết Ukraine có ý nghĩa lớn thế nào đối với tôi. Nhưng điều tôi hiếm khi chia sẻ là cuộc chiến đã tác động đến nội tâm tôi ra sao.

Theo thời gian, tôi hiểu rằng mình cần tìm lại chính mình và không thể làm được điều đó khi vẫn ở trong cuộc hôn nhân này. Đây là sự thật khó chấp nhận nhất mà tôi từng đối mặt, đồng thời cũng là điều khó khăn nhất tôi từng phải nói với người mình yêu. Gael đã lắng nghe. Anh ấy tôn trọng những gì tôi cần với sự mạnh mẽ và bao dung mà tôi sẽ không bao giờ quên”.

Svitolina nói thêm: “Skai sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc, nhưng gia đình thì không. Xin hãy hiểu rằng không có ai đáng bị đổ lỗi trong chuyện này. Chỉ có hai người từng yêu nhau sâu đậm và một câu chuyện đang chuyển sang một hình dạng khác”.

Mới chỉ vài tháng trước, Svitolina và Monfils còn sát cánh cùng nhau để lọt vào bán kết nội dung đôi nam nữ tại US Open. Hai tay vợt gây ấn tượng trong suốt giải đấu trước khi dừng bước ở bán kết trước cặp Belinda Bencic và Flavio Cobolli.

Gần đây hơn, Svitolina tham dự Wuhan Open nhưng phải nhận thất bại trước Sonay Kartal đang đạt phong độ cao. Tay vợt người Anh giành chiến thắng sau ba set ở trận tứ kết giữa hai người.