Sau chức vô địch Wimbledon lịch sử ở tuổi 17, Maria Sharapova đã chi tới 10.000 USD (khoảng 250 triệu đồng) mua một món đồ phòng ngủ. Quyết định bất ngờ của “Búp bê Nga” khiến ngay cả bố cô cũng phải sửng sốt.

Sharapova vô địch Wimbledon ở tuổi 17, mở ra bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp

Chi 10.000 USD mua đệm, bố Sharapova ngỡ ngàng

"Búp bê" Sharapova vừa tiết lộ câu chuyện thú vị về món đồ đắt tiền đầu tiên cô mua sau khi trở thành nhà vô địch Grand Slam. Điều bất ngờ là thay vì một chiếc ô tô, túi xách hàng hiệu hay trang sức xa xỉ, cựu tay vợt số một thế giới lại quyết định mua một chiếc đệm ngủ.

Năm 2004, Sharapova gây chấn động làng quần vợt khi đánh bại Serena Williams 6-1, 6-4 trong trận chung kết Wimbledon. Khi ấy mới 17 tuổi, ngôi sao người Nga giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên cùng khoản tiền thưởng 560.500 bảng Anh.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Pretty Tough, cựu tay vợt Nga kể lại: "Món đồ lớn đầu tiên tôi mua sau khi nhận khoản tiền thưởng khổng lồ từ chức vô địch Grand Slam đầu tiên là tại một cửa hàng bán đệm. Tôi đã tiêu rất nhiều tiền".

Theo The Sun, chiếc đệm có giá 10.000 USD, tương đương khoảng 8.000 bảng Anh. Điều đáng nói, thương vụ mua sắm này còn khiến bố Sharapova, ông Yuri, vô cùng bất ngờ.

"Tôi đi mua cùng mẹ. Khi trở về, bố hỏi hai mẹ con đã đi đâu. Tôi nói đi mua sắm. Ông liền hỏi chúng tôi đã mua chiếc túi xách nào", Sharapova nhớ lại.

Cựu tay vợt Nga kể rằng cô trả lời: "Không, chúng con không mua túi xách. Chúng con mua một chiếc đệm. Bố ơi, nó có giá 10.000 USD".

Sharapova thừa nhận biểu cảm của bố khi nghe mức giá ấy là điều khó quên. Đặc biệt, cô tiết lộ: "Nhưng bạn biết không? Tôi vẫn còn giữ chiếc đệm đó!".

Món đồ phòng ngủ giá 10.000 USD khiến bố Sharapova sửng sốt, được cô giữ suốt 22 năm

Từ cô gái 17 tuổi đến nữ vận động viên kiếm tiền hàng đầu

Sau bước ngoặt Wimbledon 2004, Sharapova tiếp tục xây dựng sự nghiệp lẫy lừng với tổng cộng 5 danh hiệu Grand Slam, trước khi giải nghệ vào năm 2020.

Theo thống kê được The Sun dẫn lại, cô kiếm tổng cộng hơn 29,27 triệu bảng Anh tiền thưởng thi đấu, thuộc nhóm tay vợt nữ có thu nhập từ giải thưởng cao nhất lịch sử.

Không chỉ thành công trên sân đấu, Sharapova còn trở thành biểu tượng thương mại toàn cầu. Cô từng hợp tác với những thương hiệu lớn như Nike, Porsche, Prince và phát triển thương hiệu bánh kẹo Sugarpova.

Theo Forbes, Sharapova từng giữ vị trí nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới trong 11 năm liên tiếp. The Sun cũng dẫn mức tài sản ước tính của cô lên tới 166 triệu bảng Anh.

Sau hơn hai thập kỷ, câu chuyện về chiếc đệm 10.000 USD vẫn khiến nhiều người thích thú. Giữa vô số món hàng xa xỉ mà một ngôi sao thể thao có thể sở hữu, Sharapova lại lựa chọn đầu tư một khoản tiền lớn cho giấc ngủ, rồi giữ món đồ ấy suốt 22 năm.