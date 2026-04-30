Video bóng đá Al Nassr - Al Ahli: Người hùng Ronaldo, đánh gục "Vua châu Á" (Saudi League)

Trước vòng 30 Saudi Pro League, Al Nassr hơn Al Ahli 10 điểm, vì vậy Ronaldo và đồng đội buộc phải đánh bại nhà đương kim vô địch AFC Champions League để "tách tốp". Xuyên suốt hiệp đầu tiên, 2 đội vô cùng thận trọng, không tạo ra quá nhiều cơ hội đáng chú ý.

Ronaldo tỏa sáng trong "trận cầu 6 điểm"

Thế trận giằng co được duy trì tới nửa đầu hiệp 2 và đúng lúc này, Ronaldo khiến tất cả phải nhắc đến tên mình, Từ tình huống đá phạt góc của Joao Felix, siêu sao người Bồ Đào Nha bật cao hơn các cầu thủ khác, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng về bóng xa khung thành, mở tỷ số cho Al Nassr.

Nhận "gáo nước lạnh", Al Ahli buộc phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên không những không thể gỡ hòa, đội bóng vô địch AFC Champions League mùa thứ 2 liên tiếp còn hứng chịu bàn thua thứ 2 ở phút 90. Kingsley Coman là người lập công.

Thắng 2-0 chung cuộc, Al Nassr xây chắc ngôi đầu Saudi Pro League (79 điểm/30 trận), hơn đội nhì bảng Al Hilal 8 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Al Ahli xếp thứ 3 (66 điểm).

Chung cuộc: Al Nassr 2-0 Al Ahli

Ghi bàn (Kiến tạo):

Ronaldo 76' (Felix), Coman 90' (Yahya)

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Martinez, Coman, Al Khaibari, Brozovic, Mane, Joao Felix, Ronaldo

Al Ahli: Mendy, Majrashi, Demiral, Ibanez, Al Hawsawi, Atangana, Al Johani, Kessie, Mahrez, Toney, Galeno