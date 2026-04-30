Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Video bóng đá Al Nassr - Al Ahli: Người hùng Ronaldo, đánh gục "Vua châu Á" (Saudi League)

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

(Vòng 30) Ronaldo tạo nên khoảnh khắc định đoạt "trận cầu 6 điểm", đồng thời tạo bước ngoặt mới cho cuộc đua vô địch Saudi Pro League.

Trước vòng 30 Saudi Pro League, Al Nassr hơn Al Ahli 10 điểm, vì vậy Ronaldo và đồng đội buộc phải đánh bại nhà đương kim vô địch AFC Champions League để "tách tốp". Xuyên suốt hiệp đầu tiên, 2 đội vô cùng thận trọng, không tạo ra quá nhiều cơ hội đáng chú ý.

Ronaldo tỏa sáng trong "trận cầu 6 điểm"

Thế trận giằng co được duy trì tới nửa đầu hiệp 2 và đúng lúc này, Ronaldo khiến tất cả phải nhắc đến tên mình, Từ tình huống đá phạt góc của Joao Felix, siêu sao người Bồ Đào Nha bật cao hơn các cầu thủ khác, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng về bóng xa khung thành, mở tỷ số cho Al Nassr.

Nhận "gáo nước lạnh", Al Ahli buộc phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên không những không thể gỡ hòa, đội bóng vô địch AFC Champions League mùa thứ 2 liên tiếp còn hứng chịu bàn thua thứ 2 ở phút 90. Kingsley Coman là người lập công.

Thắng 2-0 chung cuộc, Al Nassr xây chắc ngôi đầu Saudi Pro League (79 điểm/30 trận), hơn đội nhì bảng Al Hilal 8 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Al Ahli xếp thứ 3 (66 điểm).

Chung cuộc: Al Nassr 2-0 Al Ahli

Ghi bàn (Kiến tạo):

Ronaldo 76' (Felix), Coman 90' (Yahya)

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Martinez, Coman, Al Khaibari, Brozovic, Mane, Joao Felix, Ronaldo

Al Ahli: Mendy, Majrashi, Demiral, Ibanez, Al Hawsawi, Atangana, Al Johani, Kessie, Mahrez, Toney, Galeno

Video bóng đá PSG - Bayern Munich: Ngỡ ngàng 9 bàn, rượt đuổi hấp dẫn (Cúp C1)
Hai đội đã tạo nên trận đấu cực kỳ hấp dẫn với tổng cộng 9 bàn thắng được ghi.

-30/04/2026 02:52 AM (GMT+7)
