Boxing tỷ đô chưa từng có: Tyson đấu Holyfield, Fury "giải mã" Joshua

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 00:01 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Tổng giá trị các trận đấu quy tụ những ngôi sao Boxing hàng đầu có thể lên tới hơn 1 tỷ USD.

Thế giới võ thuật hay Boxing đã từng "ngả mũ" trước Floyd Mayweather, võ sĩ đầu tiên trong lịch sử đạt được số tài sản lên tới 1 tỷ USD. Để có được số tiền lớn như vậy, võ sĩ 44 tuổi phải làm mọi cách để giữ được chuỗi trận bất bại (50 trận toàn thắng), bên cạnh đó anh cũng là một doanh nhân, biết "dùng tiền đẻ ra tiền".

Mayweather đấu Logan Paul ước tính có tổng giá trị 250 triệu đô

Mayweather cùng với Pacquiao là chủ nhân trận đấu đắt giá nhất hành tinh. Màn so tài giữa cặp đôi vào năm 2015, thu về khoảng 700 triệu USD, được biết số tiền "Money Man" nhận về trận này gấp đôi Pacquiao. Hiện tại Mayweather đã giải nghệ, và khó ai có thể tạo ra trận đấu có giá trị tương tự như anh từng làm.

Joshua đấu Fury trong năm 2021

Dù không thi đấu chuyên nghiệp, song Mayweather vẫn chơi giao hữu. Trong năm nay, tay đấm 44 tuổi dự tính thi đấu với Youtuber, Logan Paul vào 20/2, tuy nhiên do nhiều lý do màn so tài sẽ lùi thời gian và sẽ diễn ra vào một thời điểm trong năm 2021 và nó có thể mang về tổng giá trị khoảng 250 triệu đô.

Võ sĩ có bản hợp đồng đắt nhất hành tinh Canelo (trái 365 triệu USD) đấu Billy Joe Saunders vào tháng 5

Ngoài màn thượng đài kể trên, làng Boxing còn có 3 trận đấu đáng chú ý giữa các tay đấm tên tuổi và nhiều người tin rằng 4 trận đấu này thừa sức mang về tổng giá trị hơn tỷ USD.

Màn so tài tranh 4 đai hạng nặng thế giới giữa hai võ sĩ người Anh, Tyson Fury (30 thắng - 0 thua - 1 hòa) đấu Anthony Joshua (24-1-0) dự kiến vào tháng 6 có giá trị khoảng 300 triệu USD.

Tiếp đó, Canelo Alvarez (55-1-2) đấu Billy Joe Saunders (30-0-0), cuộc đọ sức tranh 4 đai giữa cặp đôi này diễn ra vào 8/5 dự kiến có giá trị khoảng 200 triệu đô.

Holyfield đấu Tyson, cuộc so tài duyên nợ năm 2021

Cuối cùng, màn so tài duyên nợ đang được đàm phán và gần như chắc chắn diễn ra năm 2021 giữa Mike Tyson và Evander Holyfield sẽ có giá trị lên tới hơn 300 triệu USD. Cuộc đụng độ thứ 3 giữa hai tay đấm nhiều duyên nợ sẽ thi đấu theo hình thức giao hữu và không có knock-out.

