(PLO)- Romelu Lukaku tiết lộ lý do đòi bắn vào đầu Ibrahimovic khi anh muốn bảo vệ gia đình của mình.

Romelu Lukaku đã vượt qua tuổi thơ nghèo khó để trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ của mình. Ngôi sao người Bỉ hiện đang hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu Serie A cùng Napoli.

Romelu Lukaku khẳng định sự nghiệp lẫy lừng của anh là một "sự trả thù" cho tuổi thơ nghèo khó. Cựu tiền đạo Chelsea, Everton và Manchester United thừa nhận anh có động lực để thành công vì: "Tôi không muốn con cái mình phải sống lại những gì tôi đã trải qua".

Tiền đạo người Bỉ tiết lộ vào năm 2018 rằng mẹ anh, bà Adolphine, thường pha thêm nước vào sữa và gia đình anh không đủ tiền trả tiền truyền hình để xem Champions League. Bắt đầu sự nghiệp với Anderlecht năm 16 tuổi, Lukaku sau đó tỏa sáng ở các CLB hàng đầu ở Anh và Ý, đồng thời phá vỡ kỷ lục ghi bàn của đội tuyển quốc gia Bỉ. Và Lukaku đã giành được scudetto thứ hai cùng HLV Antonio Conte tại Napoli mùa giải trước, sau khi ghi bàn trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước Cagliari.

Lukaku tiết lộ lý do đòi bắn vào đầu Ibrahimovic. ẢNH: EPA

"Tôi chính là người đàn ông mà tôi muốn trở thành", Lukaku, hiện 32 tuổi, chia sẻ, “Tôi đã tạo điều kiện cho cả gia đình được đi học và đại học. Trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp, họ luôn có mặt tại sân vận động: mẹ tôi, các con tôi, em trai tôi (Jordan). Trên điện thoại của tôi, mẹ tôi đang nâng cao chiếc cúp Scudetto.

Bạn thấy đấy, đó là một sự trả thù. Và ngay cả trong đau khổ, khi trưởng thành, bà vẫn luôn thúc đẩy tôi: "Hãy nhớ chúng ta đến từ đâu". Lớn lên, tôi thường nghĩ về những gì mình đã trải qua và có điều gì đó lóe lên trong tôi, nó tiếp thêm năng lượng cho tôi: Tôi không muốn con cái mình phải sống lại những gì tôi đã trải qua.

Giờ thì các con tôi đã phát triển rất tốt, chúng đã nói được ba thứ tiếng khi mới ba tuổi và bảy tuổi. Và tôi hạnh phúc vì nhờ bóng đá, tôi đã có tất cả: Tôi đang ở đúng đội, với đúng HLV, ở đúng CLB".

Lukaku là kiểu người cha như thế nào? "Dễ thương," Lukaku nói với Gazzetta dello Sport, "Tôi luôn ôm các con, tôi thích được chạm vào chúng. Thật khó để tôi nghiêm khắc với chúng. Tôi cứng rắn hơn với mẹ, bạn gái và em trai".

Mối quan hệ gia đình khăng khít của Lukaku đã khiến anh va chạm với đồng đội cũ ở Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, trong trận đấu tại Coppa Italia năm 2021. Cầu thủ người Thụy Điển nói với cầu thủ người Bỉ: "Gọi cho mẹ mày, đi làm lễ đi, đồ khốn". Và Lukaku tiết lộ lý do đòi bắn vào đầu Ibrahimovic.

Lời chế nhạo này ám chỉ đến lời khẳng định của cựu chủ sở hữu Everton, Farhad Moshiri (Lukaku kịch liệt bác bỏ), rằng Lukaku đã từ chối gia hạn hợp đồng với Everton sau khi nhận được một lời khuyên từ mẹ mình. Theo cuốn sách Adrenaline: My Untold Stories xuất bản năm 2022 của Ibrahimovic, Lukaku đáp trả Ibrahimovic: "Tao sẽ bắn ba phát vào đầu mày".

Khi được hỏi liệu cuộc mâu thuẫn giữa hai người đã được giải quyết chưa, cầu thủ người Bỉ Lukaku cho biết: "Không cần thiết. Nhưng tôi tôn trọng sự nghiệp của Ibrahimovic, anh ấy là một cầu thủ độc nhất vô nhị".

Sự nghiệp của Lukaku không thiếu những tranh cãi, nhiệm kỳ thứ hai của Lukaku tại Chelsea đã bị cắt ngắn sau khi anh nói rằng mình hối hận vì đã rời Inter Milan để trở lại Chelsea với giá 97,5 triệu bảng Anh.

Trận đấu cuối cùng của Lukaku thi đấu cho Inter Milan dưới dạng cho mượn là thất bại trước Manchester City ở chung kết Champions League năm 2023, trước khi anh chuyển sang Juventus, sau đó là AS Roma và Napoli. Mùa hè này, không có bất kỳ tin đồn chuyển nhượng nào về Lukaku. "Tôi tập trung vào gia đình, không chờ đợi cuộc gọi từ người đại diện", Lukaku khẳng định.

Lukaku vẫn tôn trọng Ibrahimovic dù cả hai mâu thuẫn gay gắt với nhau. ẢNH: EPA

Lukaku có mối quan hệ thân thiết với HLV Conte tại Napoli. Anh đã hạ thấp vai trò của mình trong việc thuyết phục đồng hương người Bỉ Kevin De Bruyne đến Napoli. "Chỉ hai cú điện thoại rất đơn giản thôi", Lukaku nói. Và liệu Lukaku vẫn có thể tiến bộ hơn ở tuổi 32?

“Tất nhiên, chúng ta có đủ công cụ để luôn làm tốt hơn. Tôi có phòng tập thể dục tại nhà. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski và Ibra đều tuyệt vời, nhưng hình mẫu của tôi là Karim Benzema, người đã giành Quả bóng Vàng ở tuổi 32. Bạn phải hướng về phía trước với một tinh thần đúng đắn. LeBron James cũng nói như vậy".

Không bao giờ ngại che giấu cảm xúc, Lukaku đã bật khóc sau bàn thắng giúp Napoli giành Scudetto hồi tháng 5. "Đúng vậy, tôi đã trút bỏ được một gánh nặng đáng kinh ngạc khỏi vai mình", Lukaku thừa nhận, "Chiến thắng một lần là điều hiển nhiên. Làm được hai lần nghĩa là bạn đã là người chiến thắng. Giờ chúng ta bắt đầu lại, hãy xem chúng ta có thể bổ sung thêm gì vào tủ danh hiệu".

PHẠM QUANG

