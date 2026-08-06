Cao thủ "1 cân 2" khiến Lỗ Trí Thâm & Võ Tòng phải kinh hãi

Trong Thủy Hử, Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng được xem là hai cao thủ bộ chiến hàng đầu của Lương Sơn Bạc. Một người nổi danh với sức mạnh vô song, người còn lại sở hữu võ nghệ thực chiến cùng bản lĩnh khiến cả giang hồ khiếp sợ. Thế nhưng, có một nhân vật từng khiến cả hai phải phá bỏ nguyên tắc giang hồ để cùng ra tay đối phó. Đó là Đặng Nguyên Giác, Bảo Quang quốc sư dưới trướng Phương Lạp.

Đặng Nguyên Giác (người trong ảnh) đấu Lỗ Trí Thâm suốt 50 hiệp vẫn "bất phân thắng bại"

Màn đấu 50 hiệp bất phân thắng bại

Đỉnh cao võ công của Đặng Nguyên Giác được thể hiện rõ nhất trong trận giao đấu với Lỗ Trí Thâm dưới chân thành Thiên Tân.

Nếu Lỗ Trí Thâm nổi tiếng với cây thiền trượng nặng khoảng 62 kg thì Đặng Nguyên Giác cũng sử dụng một cây thiền trượng bằng sắt đặc nặng hơn 50 kg. Trong võ học cổ điển, việc có thể vận dụng thành thục loại binh khí nặng như vậy đòi hỏi sức mạnh, nội lực và kỹ thuật đều phải đạt trình độ cực cao.

Hai cao thủ liên tục dùng trọng binh va chạm trực diện suốt khoảng 50 hiệp nhưng không ai chiếm được ưu thế. Đây là một trong những trận đấu hiếm hoi mà Lỗ Trí Thâm không thể áp đảo đối thủ bằng sức mạnh sở trường.

Ngay cả Thạch Bảo, danh tướng nổi tiếng của quân Phương Lạp, khi đứng quan sát trận chiến cũng phải thừa nhận chưa từng chứng kiến cuộc đối đầu nào quyết liệt đến vậy.

Vì sao Võ Tòng phải lao vào hỗ trợ?

Chi tiết đáng chú ý nhất lại không nằm ở màn đấu của Lỗ Trí Thâm, mà đến từ phản ứng của Võ Tòng.

Theo nguyên tác, khi chứng kiến Lỗ Trí Thâm giao chiến quá lâu mà vẫn không thể hạ Đặng Nguyên Giác, Võ Tòng lập tức cầm song giới đao xông vào trợ chiến.

Võ Tòng (bên phải) bỏ qua quy tắc cá nhân để nhập cuộc, cùng Lỗ Trí Thâm (bên trái) đối đầu Đặng Nguyên Giác

Đây là tình tiết rất đặc biệt bởi Võ Tòng vốn nổi tiếng là người kiêu hùng, hiếm khi chấp nhận cảnh nhiều người đánh một đối thủ. Việc ông chủ động tham chiến cho thấy Đặng Nguyên Giác đã tạo ra áp lực cực lớn đối với Lương Sơn.

Dưới góc nhìn võ thuật, sau hàng chục hiệp sử dụng trọng binh với cường độ cao, thể lực của Lỗ Trí Thâm chắc chắn suy giảm đáng kể. Võ Tòng hiểu rằng nếu trận đấu tiếp tục kéo dài, cục diện hoàn toàn có thể đảo chiều nên quyết định phá bỏ quy tắc giang hồ để hỗ trợ đồng đội.

Chỉ khi phải đồng thời đối mặt với cả Lỗ Trí Thâm lẫn Võ Tòng, Đặng Nguyên Giác mới lựa chọn rút lui vào thành thay vì tiếp tục giao chiến.

Cao thủ hiếm hoi khiến hai anh hùng Lương Sơn phải kiêng dè

Dù cuối cùng thất bại cùng Phương Lạp, Đặng Nguyên Giác vẫn được nhiều độc giả đánh giá là một trong những cao thủ thực chiến đáng gờm nhất Thủy Hử.

Ông chứng minh đủ sức cầm chân Lỗ Trí Thâm suốt 50 hiệp, mà còn là số ít nhân vật buộc Võ Tòng phải từ bỏ sự kiêu hãnh để cùng đồng đội "2 đánh 1".

Chính chi tiết này khiến Đặng Nguyên Giác trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nhất của Thủy Hử. Ông có thể không sở hữu danh tiếng lẫy lừng như Lư Tuấn Nghĩa hay Võ Tòng, nhưng lại là đối thủ hiếm hoi khiến hai biểu tượng võ lực của Lương Sơn cùng phải dè chừng trên chiến trường.