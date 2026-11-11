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Kết quả bóng đá U19 Việt Nam - U19 Trung Quốc: Bất lực vì siêu phẩm đá phạt

Sự kiện: U19 Việt Nam

(Lượt trận mở màn Panda Cup) U19 Việt Nam đã chiến đấu kiên cường trước chủ nhà U19 Trung Quốc được đánh giá cao hơn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Trung Quốc liên tục tạo sóng gió về phía khung thành U19 Việt Nam. Phút 15, cầu thủ đội chủ nhà thực hiện pha đá phạt đẳng cấp, khiến thủ môn Bảo Ngọc bất lực, mở tỷ số trận đấu.

Kết quả bóng đá U19 Việt Nam - U19 Trung Quốc: Bất lực vì siêu phẩm đá phạt - 1

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 tới nửa đầu hiệp 2, U19 Việt Nam chiến đấu rất kiên cường và phần nào hạn chế sự nguy hiểm của hàng công U19 Trung Quốc. Dù vậy khi thế trận diễn biến theo chiều hướng tích cực, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải nhận "gáo nước lạnh".

Phút 73, Quốc Khánh phạm lỗi trong vòng cấm địa, tạo điều kiện để Yang Zhanpeng nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền.

Đến lúc này, U19 Việt Nam mới bừng tỉnh. Phút 79, Moric bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Dù vậy, phút 90+5, U19 Việt Nam dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ, qua đó để lộ khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự. Jia Weiwei tận dụng thời cơ thoát xuống đối mặt với thủ môn Bảo Ngọc trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho U19 Trung Quốc.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo trong khuôn khổ giải giao hữu Panda Cup gặp U19 Hàn Quốc vào 14h30 ngày 14/11.

Chung cuộc: U19 Việt Nam 1-3 U19 Trung Quốc

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(Lượt 1, Gia Lai VTV Cup 2026) U23 Việt Nam đã có màn trình diễn hoàn toàn áp đảo U23 Thái Lan trong trận ra quân.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-u19-viet-nam-u19-trung-quoc...

-11/11/2026 19:38 PM (GMT+7)
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