Họp báo ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Thầy Kim đánh giá về Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc

HLV Kim Sang Sik (ĐT Việt Nam) đánh giá về trận đấu

"Cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình để tạo nên chiến thắng. Thời tiết khá lạnh, nhưng các khán giả vẫn đến sân trực tiếp để động viên, cổ vũ đội tuyển. Tôi rất cảm ơn điều đó.

Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển có nhiều sự thay đổi. Về mặt chiến thuật, chúng tôi gặp đôi chút khó khăn do thời gian tập luyện ngắn. Tuy nhiên, cả những cầu thủ mới và cũ đều thể hiện tốt. Chúng ta còn khoảng một tuần chuẩn bị cho trận đấu với Kyrgyzstan.

Trong hai hiệp đấu, có những thời điểm đội chơi tốt nhưng cũng có những lúc chưa tốt. Chúng tôi sẽ phân tích băng hình để rút kinh nghiệm và cải thiện".