Họp báo ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Thầy Kim đánh giá về Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc
HLV Kim Sang Sik nói gì về màn ra mắt của tân binh Olaha Mạnh Đức trong màu áo ĐT Việt Nam?
"Cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình để tạo nên chiến thắng. Thời tiết khá lạnh, nhưng các khán giả vẫn đến sân trực tiếp để động viên, cổ vũ đội tuyển. Tôi rất cảm ơn điều đó.
Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển có nhiều sự thay đổi. Về mặt chiến thuật, chúng tôi gặp đôi chút khó khăn do thời gian tập luyện ngắn. Tuy nhiên, cả những cầu thủ mới và cũ đều thể hiện tốt. Chúng ta còn khoảng một tuần chuẩn bị cho trận đấu với Kyrgyzstan.
Trong hai hiệp đấu, có những thời điểm đội chơi tốt nhưng cũng có những lúc chưa tốt. Chúng tôi sẽ phân tích băng hình để rút kinh nghiệm và cải thiện".
"Tôi cảm nhận được rằng các cầu thủ có gốc nước ngoài rất am hiểu văn hóa Việt Nam vì họ đã có thời gian dài sinh sống và thi đấu tại đây. Khi lên đội tuyển, họ hòa nhập rất nhanh.
Triết lý của tôi không dựa dẫm vào một ngôi sao, mà là gắn kết cả đội để tạo ra kết quả tốt nhất. Chúng ta chơi bóng vì một tập thể, không phải vì bất kỳ cầu thủ nào".
"Sau trận đấu này, ban huấn luyện có thể đánh giá năng lực của một số cầu thủ trẻ.
Sự thay đổi của đội tuyển, đặc biệt khi thay đổi nhiều nhân sự, sẽ gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi cần gắn kết, dung hòa các thế hệ cầu thủ, từng bước giúp đội bóng tiến lên một cách tốt nhất và vững chắc nhất.
Chúng tôi có những mục tiêu như giúp các cầu thủ mới hòa nhập với đội bóng, đồng thời thông qua sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cá nhân để đội tuyển trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn".
"Cầu thủ nào cũng đã trải qua quá trình thi đấu tại V-League và đấu trường quốc tế. Dù trạng thái thể lực có phần mệt mỏi, tất cả vẫn thi đấu hết mình. Tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ.
Nếu dành lời khen, trước tiên tôi xin chúc mừng Olaha. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu ấy và Olaha đã ghi bàn.
Chúc mừng Thành Chung. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đảm nhận vai trò đội trưởng và đã chỉ huy hàng thủ rất tốt. Chúc mừng Quốc Cường, cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".
"Thông qua sự tư vấn của HLV thủ môn, chúng tôi lựa chọn Patrik. Cậu ấy đã giữ vị trí này trong suốt thời gian qua. Với thủ môn, điều quan trọng là sự tin tưởng và cảm giác an tâm. Khi đã tin tưởng một người, chúng tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho họ. Những thủ môn khác chắc chắn vẫn có cơ hội trong thời gian tới.
Sau trận đấu này, Patrik sẽ trở về CLB để thi đấu tại Shopee Cup. Ở trận đấu tới, Kiên và Việt sẽ có cơ hội".
"Trong các buổi tập chiến thuật, tôi thường xuyên yêu cầu các cầu thủ tấn công rằng khi tiến đến vòng cấm đối phương, hãy cố gắng vượt qua đối thủ trong những tình huống một đối một (1-1), tìm cách xử lý nhanh gọn và dứt điểm, thay vì rê dắt bóng quá nhiều".
"Chúc mừng ĐT Việt Nam với kết quả đạt được. Tuy nhiên, tỷ số này chưa phản ánh sức mạnh áp đảo của ĐT Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc). Việt Nam kiểm soát bóng và thế trận tốt. Cần đặt trận đấu trong bối cảnh đây mới là trận thứ hai của Đài Loan trong năm 2026. Chúng tôi đã trao cơ hội ra mắt cho 5-6 cầu thủ trẻ. Về cơ bản, tôi khá hài lòng với sự nỗ lực của toàn đội. Hy vọng vào thứ Bảy tới, chúng tôi sẽ có màn trình diễn tốt hơn và rút ra được những kinh nghiệm từ trận đấu này".
"Rất khó để phân tích ĐT Việt Nam trước trận đấu. Trung vệ theo kèm Olaha còn rất trẻ và đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của cậu ấy. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ. Olaha mang đến nhiều lựa chọn đa dạng hơn cho ĐT Việt Nam. Khi có bóng, cậu ấy chơi rất tốt, biết cách khai thác khoảng trống.
Khi không có bóng, Olaha cũng hoạt động hiệu quả. Sang hiệp hai, chúng tôi phải lùi đội hình xuống một chút, tổ chức thành hai lớp phòng ngự và bổ sung chiều sâu để đối phó với ĐT Việt Nam".
"Về cơ bản, triết lý vẫn giống nhau. Không có sự thay đổi dù đội tuyển xuất hiện nhiều gương mặt mới. Việt Nam kiên nhẫn khi kiểm soát bóng, với 3-5 cầu thủ duy trì sự kết nối xuyên suốt các giai đoạn của trận đấu. Ba cầu thủ tấn công biết cách chọn vị trí và thời điểm di chuyển phù hợp.
Đây là một tập thể được huấn luyện bài bản, có khả năng giữ vị trí rất tốt. Tôi rất háo hức chờ đợi Asian Cup 2027. Việc giải đấu được lùi lại một năm có thể giúp chúng ta được chứng kiến một ĐT Việt Nam còn chơi hay hơn nữa".
"Tôi biết đẳng cấp của cậu ấy, nhưng không muốn nói trước trận đấu để tránh khiến Đình Bắc quá hưng phấn. Đó là một cầu thủ rất tốt, có kỹ thuật và tư duy thông minh. Đình Bắc biết cách lựa chọn thời điểm, kéo giãn các trung vệ đối phương vào những khoảng không mà họ không muốn phải phòng ngự, qua đó tạo ra không gian cho các đồng đội".
ĐT Việt Nam đã có màn ra quân suôn sẻ trong khuôn khổ giải giao hữu Casper Cup trên sân Thiên Trường. Trước Đài Loan (Trung Quốc), HLV Kim Sang Sik tung ra sân nhiều cái tên lần đầu "ăn cơm tuyển", điển hình như Olaha Mạnh Đức. Ngay lập tức, tiền đạo này ghi dấu ấu với pha lập công mở tỷ số ở phút 21.
HLV Kim Sang Sik
Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 (bàn còn lại thuộc về Nguyễn Đình Bắc ở phút 58) và có màn ra quân ấn tượng.
Ở buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik thừa nhận việc lựa chọn nhân sự ở đợt tập trung lần này không hề dễ dàng, bởi nhiều cầu thủ đã thi đấu với mật độ dày, gặp vấn đề chấn thương hoặc quá tải, điển hình như Nguyễn Đình Bắc:
“Đình Bắc là cầu thủ trẻ, thời gian qua đã thi đấu với lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao ý chí chiến đấu mạnh mẽ của cậu ấy và tin tưởng Đình Bắc có thể thi đấu tốt”.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành lời chúc mừng cho Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải sau khi hai cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ông đánh giá cả hai đều có phong độ tốt tại CLB và kỳ vọng ban huấn luyện sẽ xây dựng được những tổ hợp nhân sự phù hợp để tăng cường sự gắn kết trong đội hình.
Olaha Mạnh Đức gây ấn tượng với pha lập công mở tỷ số ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).