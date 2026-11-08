Đỉnh cao chung kết tennis Paris Masters: Alcaraz quyết đòi nợ Shelton, lấy cúp lịch sử

Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Carlos Alcaraz đứng trước cơ hội khép lại mùa giải Masters 1000 năm 2026 bằng danh hiệu tại Paris, nhưng thử thách cuối cùng mang tên Ben Shelton không hề đơn giản. Gần hai tháng sau thất bại cay đắng tại US Open, tay vợt Tây Ban Nha có cơ hội đòi lại món nợ trước đối thủ người Mỹ trong cuộc đại chiến được chờ đợi tại chung kết Paris Masters vào 21h, 8/11.

Alcaraz đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp và lần đầu tiên góp mặt ở chung kết Paris Masters

Alcaraz đạt điểm rơi phong độ, khát danh hiệu tại Paris

Carlos Alcaraz đang có sự chuẩn bị lý tưởng cho trận chung kết Paris Masters 2026. Tay vợt 23 tuổi bước vào cuộc đối đầu với Shelton bằng chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp, sau khi đăng quang tại Vienna và tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục trên đất Pháp.

Đáng chú ý, hành trình tiến vào chung kết của Alcaraz không hoàn toàn bằng phẳng. Ở tứ kết, anh phải cứu tới hai match point trước Taylor Fritz để thoát hiểm. Đó là trận đấu cho thấy khả năng chịu áp lực và sự kiên trì của tay vợt Tây Ban Nha trong những thời điểm khó khăn nhất.

Đến bán kết, Alcaraz nhanh chóng khẳng định đẳng cấp khi đánh bại Casper Ruud với tỷ số 6-4, 6-4 chỉ sau 97 phút. Khả năng kiểm soát đường bóng, di chuyển linh hoạt và tận dụng cơ hội bẻ game giúp anh không cho đối thủ nhiều khoảng trống để phản kháng.

Paris Masters cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Alcaraz. Trước giải năm nay, anh chưa từng vượt qua vòng tứ kết tại đây. Vì vậy, việc lần đầu góp mặt ở trận tranh chức vô địch mở ra cơ hội chinh phục danh hiệu sân cứng trong nhà lớn nhất sự nghiệp.

Shelton có vũ khí đủ sức khiến đối thủ khốn đốn

Ben Shelton bước vào trận chung kết với sự tự tin đáng kể sau chiến thắng trước Alcaraz tại tứ kết US Open hồi tháng 9. Cuộc so tài kéo dài 5 set đó kết thúc lúc 3 giờ 33 phút sáng, trở thành trận đấu kết thúc muộn nhất trong lịch sử giải Grand Slam trên mặt sân cứng này.

Vũ khí nguy hiểm nhất của tay vợt người Mỹ vẫn là những cú giao bóng đầy uy lực. Với lợi thế thuận tay trái, Shelton có thể tạo ra những góc giao bóng khó chịu, đẩy đối thủ ra khỏi vị trí thuận lợi ngay từ pha bóng đầu tiên.

Trên mặt sân trong nhà có tốc độ cao tại Paris, lợi thế này càng trở nên đáng kể. Nếu duy trì tỷ lệ giao bóng một tốt, Shelton có thể nhanh chóng kết thúc các game cầm giao bóng và tạo áp lực ngược lên Alcaraz.

Chiến thắng 5-7, 6-3, 6-4 trước Luca Van Assche ở bán kết cũng cho thấy bản lĩnh của tay vợt Mỹ. Sau khi để thua set đầu, Shelton điều chỉnh lối chơi, tăng sức ép và giành quyền vào chung kết.

Đây là lần đầu tiên Shelton góp mặt trong một trận chung kết Masters 1000 bên ngoài Canada, sau những lần đăng quang tại Toronto năm 2025 và Montreal năm 2026. Một chiến thắng trước Alcaraz sẽ là dấu mốc lớn trong sự nghiệp của tay vợt 24 tuổi.

Shelton từng đánh bại Alcaraz sau 5 set tại US Open, tạo lợi thế tâm lý trước màn tái đấu ở Paris

Cuộc chiến giao bóng và trả giao bóng quyết định trận đấu

Điểm nóng lớn nhất của trận chung kết nằm ở màn đối đầu giữa khả năng giao bóng của Shelton và kỹ năng trả giao bóng của Alcaraz.

Tay vợt Tây Ban Nha được đánh giá cao nhờ khả năng đọc hướng giao bóng, đứng vị trí hợp lý và đưa bóng trở lại sâu về cuối sân. Nếu hóa giải được những cú giao bóng đầu tiên của Shelton, Alcaraz sẽ có nhiều cơ hội kéo đối thủ vào các loạt bóng bền.

Đây là kịch bản không có lợi cho Shelton. Alcaraz sở hữu bộ kỹ năng toàn diện hơn ở những tình huống đôi công, từ khả năng điều bóng chéo sân, thay đổi nhịp độ đến những pha bỏ nhỏ bất ngờ. Anh cũng có thể chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh, khiến đối thủ khó duy trì thế chủ động.

Dù vậy, Shelton không thể bị xem nhẹ. Chiến thắng tại US Open đã chứng minh anh đủ khả năng gây khó khăn cho Alcaraz ngay cả trong những trận đấu có tính chất căng thẳng nhất. Tay vợt Mỹ cần chủ động tấn công, tận dụng các cú giao bóng và hạn chế tối đa những lỗi tự đánh hỏng.

Một yếu tố đáng chú ý khác là điều kiện thi đấu trong nhà. Alcaraz từng đánh bại Shelton ở lần duy nhất hai người gặp nhau trên mặt sân trong nhà, tại Laver Cup 2024 ở Berlin. Đây có thể là cơ sở để tay vợt Tây Ban Nha thêm tự tin trước cuộc tái đấu.

Alcaraz có đòi được món nợ US Open?

Xét tổng thể, Alcaraz vẫn nhỉnh hơn Shelton về sự đa dạng trong lối chơi, khả năng thích nghi và kinh nghiệm ở những trận đấu lớn. Thành tích đối đầu 3-1 cũng phản ánh phần nào sự vượt trội của tay vợt Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Shelton đang sở hữu lợi thế tâm lý từ chiến thắng gần nhất và có những vũ khí đủ sức tạo ra khác biệt. Nếu giao bóng đạt hiệu suất cao, anh hoàn toàn có thể đưa trận chung kết vào thế giằng co, thậm chí kéo đối thủ đến set quyết định.

Dẫu vậy, phong độ ổn định trong thời gian gần đây cùng khả năng trả giao bóng xuất sắc giúp Alcaraz được đánh giá cao hơn. Tay vợt Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn ở một số thời điểm nhưng đủ bản lĩnh để hoàn tất màn phục hận.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng Ben Shelton 2-1.