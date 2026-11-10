Điều gì xảy ra lần gần nhất các đội Big 6 Ngoại hạng Anh đứng ở nhóm xuống hạng?

Lần đầu tiên trong 40 năm qua, MU kết thúc một vòng đấu Premier League trong nhóm xuống hạng. Đây là một sự sa sút choáng váng cho đội bóng từng một thời thống trị giải đấu, cho thấy không có một đại gia nào là quá lớn tới mức không thể đứng gần vực thẳm.

MU rơi xuống nhóm xuống hạng sau vòng 10 Premier League, lần đầu tiên sau 4 thập kỷ

MU đang đối mặt một cuộc chiến mà Tottenham mùa trước đã phải vật lộn thoát ra, khi Tottenham phải cần đến HLV Roberto De Zerbi để thoát thân ở những vòng cuối cùng. Ngay cả mùa này, Spurs vẫn có lúc tụt xuống nhóm 3 đội ở đáy, nhưng hiện đã ngoi lên giữa BXH.

MU và Tottenham đã vậy, thế những đội Big Six khác của Premier League có từng phải đứng ở khu vực nguy hiểm? Và họ đã phải đứng đó bao lâu?

Arsenal (2021/22)

“The Gunners” trong kỷ nguyên Premier League đã chưa từng đứng lâu trong khu vực nguy hiểm, nhưng đầu mùa 2021/22 điều đó lại xảy ra. Mikel Arteta trong mùa giải đầy đủ thứ 2 tại Arsenal đã thua cả 3 vòng đầu tiên, trong đó có 1 trận thua đậm 0-5 tại Etihad trước Man City.

Arsenal đầu mùa 2021/22 đã toàn thua 3 vòng đầu tiên

Tuy nhiên nỗi lo lắng của các fan đã sớm dịu, khi Arsenal thắng 3 hòa 1 ở 4 vòng tiếp theo, họ thậm chí chỉ lọt lưới 1 bàn. Mùa đó Arsenal có thành tích chật vật trước các đội mạnh, và thành tích 4 trận thua/5 vòng ở cuối mùa đã khiến họ chỉ về đích thứ 5.

Chelsea

Kể từ khi bước sang kỷ nguyên Premier League, Chelsea đã có đôi lần đứng trong khu vực “đèn đỏ”. Lần đầu tiên là trong mùa 1994/95, Chelsea đã rơi xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng 22 đội nhưng sau đó thoát ra được và về đích thứ 14.

Lần thứ 2, dù chỉ rất ngắn, là ở đầu mùa 2019/20. Frank Lampard đã đến dẫn dắt sau khi Chelsea chia tay Maurizio Sarri, và ngay ở trận đầu tiên Chelsea đã thua đậm 0-4 tại Old Trafford. Chỉ có West Ham thua đậm hơn ở vòng đó (0-5 trước Man City) nên Chelsea đứng thứ 19, dù vậy họ hòa Leicester ở vòng kế tiếp và sau đó thắng liền 6 vòng. Cuối mùa Chelsea về đích trong top 4.

Liverpool (2012/13)

Ngay cả trong những thời khắc CLB sắp phá sản trước khi được chủ Mỹ mua lại, Liverpool cũng không đứng trong nhóm xuống hạng như khi họ khởi đầu mùa 2012/13. Dưới sự chỉ đạo của tân HLV Brendan Rodgers, Liverpool không thắng 5 vòng đầu (trong đó thua Arsenal & MU).

Tevez chọc thủng lưới Liverpool, tháng 8/2012

“The Reds” quanh quẩn ở vị trí thứ 18 cho tới vòng 5, nhưng sau đó họ vào đà và bất bại liền 8 vòng để ra khỏi khu vực nguy hiểm. Liverpool mùa đó rốt cuộc về đích thứ 7, và sang mùa kế tiếp họ đã suýt đoạt chức vô địch.

Man City

Man City là một trong những CLB đã có mặt khi Premier League thành lập, nhưng họ tụt hạng ở mùa 1995/96, thậm chí sau 2 mùa ở Championship họ còn rơi xuống tận League One. Sau khi ngoi lên Premier League năm 2000, họ chỉ ở lại được 1 năm trước khi tụt hạng lần nữa, nhưng sau đó trở lại Premier League và trụ ở đó cho tới nay.

Dù vậy, lần cuối Man City đứng trong nhóm xuống hạng đã là mùa 2008/09, mùa đầu tiên họ được sở hữu bởi giới chủ tới từ Abu Dhabi. HLV Mark Hughes và các học trò thua 2-4 ở ngày ra quân gặp Aston Villa và rơi xuống thứ 18, và sau khi tạm ngoi lên thứ 5, họ chỉ thắng 1/8 vòng kế tiếp.

Ngay cả sau khi thắng Arsenal 3-0, họ vẫn tụt xuống tận thứ 18 ở dịp Giáng sinh cuối năm 2008. Tuy nhiên Man City tăng cường mạnh ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông và sau đó vươn lên về đích thứ 10. Sau mùa đó, Man City tạo ra một kỳ chuyển nhượng choáng váng: Barry, Santa Cruz, Kolo Toure, Adebayor, Lescott và Tevez. Hành trình trở thành ông lớn của họ bắt đầu từ đây.