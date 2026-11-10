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Chia tay ĐT Bồ Đào Nha, siêu sao Ronaldo làm gì đợt FIFA Days?

Sự kiện: Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

Chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế, siêu sao Cristiano Ronaldo tranh thủ đợt tập trung ĐTQG để thư giãn với môn padel bên những người bạn thân thiết và các cựu đồng đội tại Sporting Lisbon.

Ronaldo tìm niềm vui với padel

Cristiano Ronaldo tận dụng đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầu tiên kể từ khi chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha để tạm rời xa sân cỏ, chuyển sang chơi padel. Siêu sao người Bồ Đào Nha được bắt gặp tại Lisboa Padel Centre, nơi anh có khoảng thời gian thư giãn cùng ba nhân vật có mối liên hệ với Sporting Lisbon cũng như sự nghiệp cá nhân.

Ronaldo chơi padel cùng bạn bè

Ronaldo chơi padel cùng bạn bè

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này được đăng tải bởi Luis Lourenco, cựu cầu thủ Sporting Lisbon. Trong ảnh, Ronaldo xuất hiện cùng chính Lourenco, Jose Semedo – cựu cầu thủ Sporting Lisbon, hiện giữ chức giám đốc kỹ thuật tại Al Nassr – và Miguel Paixao, người bạn thân thiết của tiền đạo này, từng trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng áo xanh trắng.

Rời xa áp lực thi đấu

Không phải chịu áp lực cạnh tranh hay những nghĩa vụ cùng đội tuyển quốc gia, Ronaldo tranh thủ tận hưởng một vài khoảnh khắc rảnh rỗi với môn thể thao ngày càng thu hút đông đảo người chơi.

Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha

Không phải căng mình trong những buổi tập của ĐT Bồ Đào Nha như trước đây, CR7 quyết định phá vỡ thói quen thường ngày. Thay vì xỏ giày ra sân tập luyện hay thi đấu, siêu sao 41 tuổi dành vài giờ đồng hồ cầm vợt padel để giải trí bên bạn bè.

Trong đợt FIFA Days tháng 11, ĐT Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Đan Mạch (2h45 ngày 15/11 - giờ Hà Nội) và Xứ Wales (2h45 ngày 18/11). Song song với đó, LĐBĐ Bồ Đào Nha đang lên kế hoạch để tổ chức trận đấu tri ân cho sự nghiệp lẫy lừng của CR7.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/chia-tay-dt-bo-dao-nha-sieu-sao-ronaldo-lam...

-10/11/2026 11:50 AM (GMT+7)
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