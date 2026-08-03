MU tính cuỗm ngọc quý Arsenal, đá hậu vệ trái hay tiền vệ trung tâm đều tốt

MU tái khởi động thương vụ Lewis-Skelly

Theo truyền thông Anh, Manchester United đã có động thái mới nhằm chiêu mộ Myles Lewis-Skelly từ Arsenal. “Quỷ đỏ” từ lâu dành sự quan tâm cho hậu vệ đa năng người Anh, người đã có 75 lần ra sân cho đội bóng London và 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lewis Skelly lọt vào tầm ngắm của MU

Lewis-Skelly trưởng thành vượt bậc trong mùa giải 2024/25, gây ấn tượng khi Arsenal cán đích thứ hai tại Premier League và tiến sâu ở Champions League. Cầu thủ tuổi teen cũng lọt vào danh sách 6 ứng viên cho giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA, trước khi được Arsenal trao hợp đồng dài hạn mới.

Mùa giải vừa qua, Lewis-Skelly được kỳ vọng tiếp tục phát triển và trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của Arteta. Tuy nhiên, anh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu ở nửa đầu mùa giải khi phải cạnh tranh với Riccardo Calafiori.

Dẫu vậy, Lewis-Skelly đã chứng minh giá trị ở giai đoạn cuối mùa, góp công giúp Arsenal giành chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 và tiến vào chung kết Champions League.

Arteta có thể thay đổi lập trường?

Lewis-Skelly trở thành cầu thủ người Anh trẻ thứ hai đá chính trong một trận chung kết Champions League khi Arsenal đối đầu PSG. Dù vậy, anh cùng “Pháo thủ” phải nhận thất bại cay đắng trên chấm luân lưu.

Lewis Skelly thể hiện tốt cùng "Pháo thủ"

Phong độ ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa tưởng như đã chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai của Lewis-Skelly. Tuy nhiên, theo The Independent, Manchester United đã nối lại sự quan tâm và đang xem xét một thương vụ trong mùa hè.

MU đang tìm hiểu khả năng Arsenal chấp nhận bán cầu thủ này. Dù vậy, ưu tiên của đội bóng thành London vẫn là giữ Lewis-Skelly tại Emirates.

Tình hình có thể thay đổi nếu Arteta hoàn tất hai thương vụ lớn với Bruno Guimaraes của Newcastle và Vinicius Junior của Real Madrid. Nếu cả hai ngôi sao cùng cập bến Bắc London, Arsenal có thể phải tinh giản đội hình, dù Lewis-Skelly hiện không nằm trong nhóm cầu thủ mà CLB chủ động muốn bán.

Arteta từng thừa nhận “quá khắt khe” với Lewis-Skelly

Dù có màn trình diễn nổi bật ở giai đoạn quyết định mùa giải 2025/26, Lewis-Skelly vẫn không được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội tuyển Anh dự World Cup mùa hè năm nay.

MU rất muốn chiêu mộ sao trẻ của Arsenal

Arteta từng thừa nhận ông đã “quá khắt khe” với Lewis-Skelly và thậm chí ám chỉ rằng bản thân có thể đã sai lầm khi trao cho cầu thủ trẻ này quá ít cơ hội ở đầu mùa giải.

“Lewis-Skelly hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã quá khắt khe với cậu ấy”, Arteta nói sau khi Lewis-Skelly gây ấn tượng trong vai trò mới ở hàng tiền vệ Arsenal.

“Cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời khi được đôn lên đội một. Sau đó, cậu ấy trải qua một số thời điểm khó khăn nhưng vẫn giữ được sự khiêm tốn, tập trung và tuân thủ những gì chúng tôi mong muốn. Tôi biết Lewis-Skelly đã sẵn sàng”, HLV Arteta nói thêm.

Arsenal đã bán Leandro Trossard và Jakub Kiwior trong mùa hè này, trong khi Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Christian Norgaard cũng có khả năng rời Emirates.

Về phần mình, Manchester United đã chiêu mộ Andrey Santos, Youri Tielemans và Karl Darlow, đồng thời đang xúc tiến thương vụ với Lewis Hall của Newcastle.