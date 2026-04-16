PSG 3 năm liền vào bán kết Cúp C1: "Nhà vua" phải chăng không có điểm yếu?

Nhà vô địch cũng có điểm yếu

Paris Saint-Germain đã vào bán kết Champions League và theo đà này, họ rất có khả năng sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu châu Âu kể từ Real Madrid giai đoạn 2016-2018. Họ không chỉ có cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí mà còn có chiến thuật cực kỳ nhuần nhuyễn dưới sự chỉ đạo của HLV Luis Enrique.

Enrique luôn ám ảnh với câu chuyện thể lực nên các cầu thủ của ông cũng cực kỳ bền bỉ, chạy không ngừng. Nhưng không chỉ vậy, đội hình PSG có lẽ có khoảng 7-8 cầu thủ có kỹ thuật cá nhân để qua người và mở ra cơ hội tấn công, hoặc thoát pressing và triển khai bóng. Có cảm giác rằng họ không thua kém xa là bao so với những đội hình mạnh nhất thời Pep Guardiola của Barcelona.

Vậy làm thế nào để đánh bại đội bóng này? Mùa trước họ lên ngôi một cách áp đảo trước Inter Milan ở chung kết, nhưng tại tứ kết PSG vẫn suýt nữa bị Aston Villa lôi vào hiệp phụ ở trận lượt về. Và sang mùa này họ có một số trận đá khá khó khăn ở Ligue 1, và Liverpool dù thua nhưng ở tứ kết lượt về vẫn có thời điểm chơi rất sáng sủa.

Liverpool đã thua bạc nhược tại Parc des Princes khi Arne Slot sắp xếp đội hình 5 hậu vệ, nhưng tại Anfield Liverpool đã dâng lên rất cao và chơi pressing cường độ cao. Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ Liverpool đã dũng cảm tranh chấp quyết liệt các tình huống bóng bổng ở giữa sân và thắng bóng 2, giúp họ đã có hơn 20 phút trong hiệp 2 chơi khá lấn lướt, làm PSG không lên nổi bóng.

Chơi dũng cảm, tranh chấp quyết liệt ngay ở giữa sân và bên phần sân PSG là cách tốt nhất để gây áp lực lên đội bóng này. Phòng thủ càng co cụm và thụ động thì càng dễ thua, như cách Inter Milan thua đậm PSG mùa trước, nhưng Arne Slot đã mắc lại sai lầm đó ở lượt đi.

Liverpool thời Slot đã nặng về tính kỹ thuật hơn thay vì chơi thể lực, cường độ cao. Nhưng ở Anfield đêm thứ Ba, họ trở lại hình ảnh của thời Jurgen Klopp: cứng rắn và không ngừng chạy. Chỉ có điều họ thiếu đi sự sáng tạo trong các miếng tấn công và khi có cơ hội cũng không tận dụng được.

Biến trận bóng đá thành... trận bóng rổ

Một số đối thủ mùa này đã gây rất nhiều vất vả cho PSG nhờ sở hữu lối đá pressing cường độ cao, mấu chốt là họ đều có tuyến giữa cực kỳ cơ bắp để tranh chấp. Ví như Monaco, họ đã thắng PSG tới 2 lần trong 4 trận gặp nhau mùa này và ghi tới 8 bàn nhờ đá pressing và cô đặc khu vực trung tuyến.

Monaco thường xuyên có 3 tiền vệ ở khu vực giữa sân và khi cần cũng kéo cả Maghnes Akliouche trên hàng tiền đạo lùi về để tranh bóng. Rennes, một đội khác cũng đã thắng được PSG, có sự bố trí tuyến giữa gần như y hệt mặc dù họ tổ chức đá 4 hậu vệ chứ không phải 3 trung vệ như Monaco, và họ vô hiệu hóa Doue lẫn Kvaratskhelia khiến cả 2 cầu thủ này đều bị thay ra sau 1 giờ thi đấu.

Nếu là Liverpool của thời Klopp khi còn những Wijnaldum, Henderson và Fabinho thì chắc chắn PSG đã có một cặp đấu knock-out khó khăn hơn nhiều so với vừa qua. Đây là kiểu hàng tiền vệ rất hợp cho một thế trận mà chúng ta có thể so sánh với một trận bóng rổ: bóng bay qua bay lại và bên làm cho bóng “dính” nhất là bên có sự vượt trội về sức mạnh thể chất.

Đa số các tiền vệ của Liverpool giờ thì không còn được như vậy, nhưng hãy xem đối thủ tiếp theo của PSG ở bán kết có gì. Mùa trước PSG đã đăng quang mọi đấu trường và xứng đáng với vị thế đội bóng mạnh nhất châu lục, nhưng họ vẫn có điểm yếu và mùa này đã thua 7 trận, nên đánh bại PSG là điều khả thi.