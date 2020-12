50 võ sĩ Boxing vĩ đại nhất: Mike Tyson, Floyd Mayweather "khóc hận"

Chủ Nhật, ngày 27/12/2020 10:06 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Trong top 50 võ sĩ Boxing vĩ đại nhất thế giới, những niềm kiêu hãnh như Mike Tyson, Floyd Mayweather đều phải nhận những thứ hạng khó có thể tin nổi.

Mike Tyson được mệnh danh là huyền thoại Boxing hạng nặng hàng đầu thế giới, tên tuổi của ông đã ăn sâu vào tiềm thức của những người hâm mộ yêu võ thuật. Sau thời Mike "Thép", Floyd Mayweather nổi lên như một tay đấm hàng đầu thế giới, võ sĩ 43 tuổi nổi bật với thành tích toàn thắng 50 trận và là người chơi võ đầu tiên chạm tới số tài sản ước tính tới 1 tỷ USD, song hai người nói trên không được xếp hạng quá cao.

Bảng xếp hạng do "The Pugilist" bầu chọn bất công với Mayweather, Tyson

Theo bảng xếp hạng top 50 võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, do Tạp chí quyền Anh "The Pugilist" mới đăng tải, Tyson và Mayweather đứng cực thấp, thậm chí họ còn kém rất nhiều so với Manny Pacquiao (Philippines). Không xét với Tyson, Pacquiao khó có thể so sánh với Mayweather, bởi tay đấm Philippines từng là bại tướng dưới tay "Độc cô cầu bại" người Mỹ.

Đứng đầu danh sách là huyền thoại, Sugar Ray Robinson (Mỹ), người đã qua đời vào năm 1989. Ông đã trải qua gần 200 trận đấu, có 173 thắng, 19 thua và 6 hòa. Đứng thứ hai cũng là một huyền thoại quá cố, ông Muhammad Ali và vị trí thứ ba thuộc về Henry Armstrong.

Không nằm trong top 10, Manny Pacquiao tự hào với thứ hạng 11, vị trí giúp anh bỏ xa nhiều tay đấm huyền thoại như Roy Jones Jr, Evander Holyfield, Mayweather, Tyson...

Cả Tyson và Mayweather từng nhiều lần vỗ ngực tự xưng họ là "tay đấm vĩ đại nhất lịch sử Boxing", song bảng xếp hạng của "The Pugilist" như một "cái tát" đau với họ. "Độc cô cầu bại" Mayweather xếp thứ 30, "Tay đấm thép" Tyson còn thê thảm hơn khi chỉ đứng áp chót của nhóm 40, xếp trên mỗi Aaron Pryor.

Chuyên gia về Boxing, Mike Coppinger bày tỏ sự không hài lòng trên trang cá nhân: "Bert Sugar là người từng đưa ra bảng xếp hạng top 100 tay đấm Boxing hợp lý nhất. Thật tiếc ông ấy không còn để đưa ra nhận định về bảng xếp hạng này. Tôi nghĩ Mayweather và Tyson sẽ không thể hài lòng với bảng xếp hạng này".

Một tài khoản khác, đồng tình: "Mọi người có lẽ không thích Floyd. Võ sĩ này xứng đáng nằm trong top 10, hoặc cao hơn top 5".

Người khác nói về Tyson: "Bảng xếp hạng này quá bất công với Tyson, ông ấy đứng thứ 49 quả là sự xúc phạm lớn".

