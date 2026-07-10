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Video tennis Kostyuk - Noskova: 2 set đỉnh cao, đoạt vé chung kết (Wimbledon)

Sự kiện: Wimbledon 2026

(Bán kết đơn nữ Wimbledon 2026) Noskova mang đến màn trình diễn ấn tượng để khiến Kostyuk nếm mùi cay đắng.

  

Kostyuk và Noskova thi đấu giằng co căng thẳng ngay ở set đấu đầu tiên. Đôi bên liên tục giành giật điểm số. Bước ngoặt chỉ đến vào game 10 khi Noskova có được break point, qua đó thắng set 1 với tỷ số 6-4.

Noskova thể hiện đẳng cấp cao

Noskova thể hiện đẳng cấp cao

Bước sang set 2, Kostyuk để mất break ngay từ game 4. Ngay sau đó, cô nỗ lực để có được break point nhằm không cho đối phương có lợi thế. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ không đi đến đâu khi Noskova có thêm 1 break point nữa ở game 10 để tiếp tục thắng 6-4 Kostyuk.

Chiến thắng đầy thuyết phục sau 2 set đấu đưa Noskova đến chung kết Wimbledon 2026. Đối thủ của cô ở trận đấu cuối cùng chính là Muchova. 

Kostyuk

4-6, 4-6

Noskova

5

Aces

1

2

Lỗi kép

2

52%

Tỷ lệ giao bóng 1

69%

77%

Giao bóng 1 ăn điểm

74%

41%

Giao bóng 2 ăn điểm

58%

1/1

Điểm Break

3/6

55/122

Tổng số điểm

67/122
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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/07/2026 02:53 AM (GMT+7)
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