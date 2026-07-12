Bellingham sắm vai người hùng của ĐT Anh, sánh ngang "Vua bóng đá" Pele

Bellingham lại hóa người hùng đưa ĐT Anh vào bán kết

Chỉ 5 ngày sau màn trình diễn chói sáng với 2 bàn thắng vào lưới Mexico, Bellingham tiếp tục trở thành vị cứu tinh của tuyển Anh. Tiền vệ 23 tuổi ghi bàn gỡ hòa bằng pha dứt điểm đẳng cấp trong thời gian bù giờ hiệp một, trước khi nhanh chân đá bồi ở hiệp phụ để ấn định chiến thắng.

Jude Bellingham một lần nữa sắm vai người hùng, giải cứu tuyển Anh

Hai pha lập công này giúp Bellingham nâng thành tích lên 6 bàn tại World Cup 2026, cân bằng số bàn thắng của Harry Kane và chỉ còn kém Erling Haaland đúng 1 bàn. Trong khi đó, chân sút người Na Uy có trận đấu khá mờ nhạt và bị thay ra ở thời điểm nghỉ giữa hai hiệp phụ.

Đây là lần thứ tư trong lịch sử tuyển Anh góp mặt ở bán kết World Cup. Để làm được điều đó, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã phải vượt qua không ít khó khăn sau khi Jordan Pickford để thủng lưới từ cú tạt bóng đổi hướng đầy may mắn của Andreas Schjelderup, giúp Na Uy vượt lên dẫn trước.

Na Uy cũng phản ứng dữ dội sau bàn gỡ hòa của tuyển Anh. Đội bóng Bắc Âu cho rằng pha phát bóng của thủ môn Nyland đã chạm vào dây cáp camera phía trên sân trước khi bóng đến chân Elliot Anderson, người tham gia vào tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Bellingham. Tuy nhiên, FIFA khẳng định cảm biến gắn trong trái bóng không ghi nhận bất kỳ va chạm nào với dây cáp, vì vậy bàn thắng vẫn được công nhận.

Trước đó, Na Uy đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt, đáng tiếc nhất là tình huống Alexander Sorloth không chuyền cho Haaland trong pha phản công hai đánh một, dù tiền đạo của Man City ở vị trí cực kỳ thuận lợi. Sự phung phí ấy khiến họ phải trả giá khi Bellingham tiếp tục nối dài kỳ World Cup rực rỡ của mình.

Khi trận đấu tưởng như sẽ phải phân định bằng loạt sút luân lưu, Bellingham một lần nữa lên tiếng. Tiền vệ của Real Madrid phản ứng nhanh nhất sau khi thủ môn Nyland đẩy bóng bật ra từ cú sút xa của cầu thủ vào sân thay người Morgan Rogers, đá bồi cận thành để hoàn tất màn lội ngược dòng, đưa tuyển Anh vào bán kết.

Tính rộng ra, Bellingham đã cán mốc 7 bàn thắng tại các kỳ World Cup trong màu áo tuyển Anh. Ở độ tuổi 23 trở xuống, Bellingham đã cân bằng thành tích 7 bàn thắng của “Vua bóng đá” Pele tại sân chơi lớn nhất hành tinh, chỉ có Kylian Mbappe sở hữu thành tích ghi bàn tốt hơn với 12 pha lập công.

Ở tuổi 23 và 12 ngày, Bellingham trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi từ 2 bàn thắng trở lên ở 2 trận đấu liên tiếp thuộc vòng knock-out World Cup. Người duy nhất làm được điều này ở độ tuổi trẻ hơn Bellingham là huyền thoại Pele, khi ông lập kỳ tích tại World Cup 1958 lúc mới 17 tuổi 249 ngày.

Với 7 bàn thắng, Bellingham đã vươn lên đứng thứ ba trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của tuyển Anh tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém Gary Lineker (10 bàn) và Harry Kane (14 bàn).