Sao tennis ăn mừng "khiến" Brazil & Bồ Đào Nha bị loại, "lời nguyền" kỳ lạ ở Wimbledon

Khi Wimbledon 2026 bước vào giai đoạn hấp dẫn, Flavio Cobolli lại bất ngờ trở thành nhân vật được người hâm mộ World Cup nhắc đến nhiều không phải vì chuyên môn, mà bởi một "lời nguyền" kỳ lạ gắn với những màn ăn mừng lấy cảm hứng từ các ngôi sao bóng đá.

Chỉ trong ít ngày, hai cầu thủ nổi tiếng là Matheus Cunha và Cristiano Ronaldo đều chứng kiến đội tuyển của mình bị loại ngay sau khi tay vợt người Italia tái hiện màn ăn mừng quen thuộc của họ trên sân cỏ All England Club.

Cobolli ăn mừng kiểu Cunha...

...hôm sau Brazil bị loại

Hai màn ăn mừng, hai đội tuyển lập tức bị loại

Mọi chuyện bắt đầu sau chiến thắng của Cobolli trước Karen Khachanov ở vòng ba Wimbledon. Tay vợt 24 tuổi thực hiện màn ăn mừng đặc trưng của Matheus Cunha. Chỉ một ngày sau, đội tuyển Brazil với Cunha trong đội hình bất ngờ gục ngã 1-2 trước Na Uy tại World Cup 2026 và dừng bước.

Đến vòng bốn, Cobolli tiếp tục đánh bại Alex de Minaur rồi hô vang màn ăn mừng "Siuuu" nổi tiếng của Cristiano Ronaldo. Vài giờ sau, Bồ Đào Nha cũng bị Tây Ban Nha loại khỏi World Cup với thất bại 0-1, khép lại hành trình cuối cùng của Ronaldo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sự trùng hợp liên tiếp này nhanh chóng khiến mạng xã hội rộ lên câu chuyện về "lời nguyền Cobolli". Người hâm mộ bắt đầu đùa rằng bất kỳ cầu thủ nào được tay vợt người Italia bắt chước màn ăn mừng đều có nguy cơ sớm phải xách vali về nước.

Chính Cobolli cũng bật cười vì "lời nguyền"

Điều thú vị là chính Cobolli cũng biết đến câu chuyện này. Trước trận đấu của Bồ Đào Nha, anh từng cười và nói: "Tôi rất thích màn ăn mừng của Ronaldo. Tôi cũng thích màn ăn mừng của Cunha. Tôi sẽ cổ vũ Bồ Đào Nha tối nay vì Ronaldo. Nhưng nếu họ thua thì không phải lỗi của tôi".

Dù vậy, sau khi Bồ Đào Nha bị loại, "lời nguyền Cobolli" càng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi.

Tay vợt Ý ăn mừng kiểu Ronaldo...

...Bồ Đào Nha chia tay World Cup 2026

Người Anh bắt đầu... lo lắng

Trước vòng tứ kết World Cup, nhiều CĐV Anh đã hài hước bày tỏ sự lo ngại. Nếu Cobolli tiếp tục chiến thắng và thực hiện thêm một màn ăn mừng lấy cảm hứng từ các ngôi sao bóng đá, "lời nguyền" có thể sẽ hướng tới một đội tuyển khác tại World Cup.

Nếu anh dang hai tay như Jude Bellingham hoặc tái hiện cú bật nhảy quen thuộc của Harry Kane, người hâm mộ "Tam sư" chắc chắn sẽ không khỏi thấp thỏm.

Trong khi đó, Na Uy cũng từng được nhắc đến như một "ứng viên". Không ít người đùa rằng nếu Cobolli ngồi thiền theo phong cách Erling Haaland thì đội bóng Bắc Âu có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Tuy nhiên, Cobolli không còn cơ hội làm điều ấy bởi anh đã thua tay vợt người Anh, Fery ở tứ kết Wimbledon với tỷ số 0-3.

Từng là cầu thủ trẻ của AS Roma

Ít ai biết rằng Cobolli từng đứng trước lựa chọn giữa bóng đá và quần vợt. Anh trưởng thành trong lò đào tạo trẻ của AS Roma trước khi quyết định từ bỏ sân cỏ ở tuổi 14 để theo đuổi sự nghiệp cầm vợt.

Tay vợt người Italia vẫn là một CĐV cuồng nhiệt của Roma và có nhiều người bạn đang thi đấu chuyên nghiệp như Riccardo Calafiori (Arsenal) hay Edoardo Bove (Watford). Chính tình yêu bóng đá ấy đã mang đến những màn ăn mừng đầy cảm xúc trên sân Wimbledon.

Dĩ nhiên, "lời nguyền Cobolli" chỉ là sự trùng hợp thú vị. Tuy nhiên, trong bầu không khí sôi động khi Wimbledon và World Cup 2026 diễn ra song song, câu chuyện về tay vợt người Italia đã trở thành một trong những hiện tượng bên lề được nhắc đến nhiều nhất.