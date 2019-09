Nhận tin "dữ" từ Lào, cổ phiếu của bầu Đức bị bán mạnh

Thứ Hai, ngày 16/09/2019 16:40 PM (GMT+7)

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ nhóm cổ phiếu dầu khí và các bluechips mạnh.

Kết phiên 16 tháng 9, VN-Index tăng 2,64 điểm (0,27%) lên 989,86 điểm, HNX-Index tăng 0,02 điểm (0,02%) lên 102,21 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 5.300 tỷ đồng. Khối nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 40 tỷ đồng.

Các cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh nhờ giá dầu khởi sắc và tác động rất tích cực lên thị trường. Tiêu biểu là GAS (PVGas) tăng 2,4%, PLX (Petrolimex) tăng 1,3%, PVS, PVD và BSR cũng đều tăng tốt.

Thị trường tăng điểm nhẹ trong phiên đầu tuần

Một số cổ phiếu lớn đáng chú ý là: VIC (Vingroup) tăng 0,3%, VHM (Vinhomes) tăng 0,6%, VJC (Vietjet Air) tăng 1,7%, MSN (Masan) tăng 1,7%, MWG (Thế giới di động) tăng 0,9%.

Chiều giảm ghi nhận ở nhóm cổ phiếu như ngân hàng, bảo hiểm, dệt may, thủy sản.

Bộ đôi cổ phiếu của bầu Đức nhận được sự chú ý sau khi HAGL Agrico (HNG) công bố thông tin về việc 1.500 hecta trái cây tại Lào của doanh nghiệp này bị ngập do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, HNG cho hay vào những ngày đầu tháng 9/2019, do ảnh hưởng của hai cơn áp thấp nhiệt đới từ Biển Đông gây nên tình trạng mưa lớn tại các tỉnh miền Trung Việt Nam và các tỉnh Nam Lào; đồng thời các nhà máy thủy điện đã tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, do vậy nước tại các lưu vực sông Sê Kông quanh vùng dự án Công ty TNHH PTNN Hoàng Anh Attapeu dâng cao bất thường đã tràn vào gây ngập một số diện tích cây trồng của vùng dự án. Đây là hiện tượng thời tiết bất thường chưa từng xảy ra tại Lào.

Vườn chuối của HNG tại Lào bị ngập úng. Ảnh: HAGL Agrico

Theo đó, các diện tích bị ngập cụ thể là: khoảng 1.200 ha diện tích trồng chuối đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch; ngập khoảng 300ha diện tích cây ăn trái khác chủ yếu là mít đang trong giai đoạn phát triển cho ra trái.

HNG cho biết Công ty Hoàng Anh Attapeu đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục vườn cây sau lũ.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cả hai cổ phiếu HAG và HNG đều giảm mạnh trong khi thị trường tăng điểm tốt. Kết phiên HAG mất 2,2% xuống 4.600 đồng/cổ phiếu, HNG bất ngờ đứng giá tại 16.500 đồng/cổ phiếu nhờ lượng cổ phiếu mua đỡ giá mạnh tại phiên đóng cửa.