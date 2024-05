Loạt doanh nghiệp BĐS nợ thuế, có trường hợp nợ thuế hơn 560 tỷ đồng

Cục thuế TP.HCM vừa công bố các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với các cá nhân và đơn vị vi phạm nghĩa vụ thuế.

Trong danh sách này có không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, số tiền nợ thuế quá hạn từ hơn nửa tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. Đáng nói, có trường hợp nợ thuế quá hạn hơn 500 tỷ đồng.

Cụ thể, Cục thuế TP.HCM vừa ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Đức Khải (trụ sở tại Q.7). Lý do doanh nghiệp này nợ thuế hơn 560 tỷ đồng quá thời hạn 90 ngày.

Công ty cổ phần Đức Khải là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Q.7 (The Era Town) với quy mô hơn 3.000 căn hộ. Tại TP.HCM, doanh nghiệp này còn phát triển chung cư bình dân khác như The Era Lạc Long Quân, Q.Tân Bình hay khu tái định cư The Era Bình Khánh, TP.Thủ Đức.

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP HCM) cũng có quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA). Quyết định này được đưa ra sau đề nghị của Cục Thuế TP HCM.

Theo cơ quan thuế, Tân Tạo nợ thuế quá hạn trên 136 tỷ đồng. Quyết định dừng thủ tục hải quan với công ty này có hiệu lực trong một năm (tính từ 2/5) và sẽ chấm dứt khi doanh nghiệp nộp đủ khoản nợ vào ngân sách.

Công ty Tân Tạo do bà Đặng Thị Hoàng Yến là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Yến (tên hiện tại là Maya Dangelas) thành lập Công ty TNHH Hoàng Yến, tiền thân của tập đoàn Tân Tạo năm 1993. Doanh nghiệp sau đó chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP HCM vào cuối năm 2006.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Tạo với tổng diện tích theo quy hoạch hơn 443 ha.

Ba tháng đầu năm, Tân Tạo ghi nhận hơn 71 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trên 16% cùng kỳ 2023. Lãi trước thuế hơn 20 tỷ. Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của ITA là hơn 12.100 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là giá trị hàng tồn khi ghi nhận tại Khu E-City Tân Đức và chi phí đầu tư vào Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương.

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (TDH) cũng nợ gần 92 tỷ đồng tiền thuế

Nhà chức trách cũng dừng làm thủ tục hải quan với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (TDH), do nợ gần 92 tỷ đồng tiền thuế. Thời điểm này hai năm trước, công ty cũng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do chưa đóng lãi chậm nộp thuế gần 125 tỷ.

Tình hình nợ thuế nghiêm trọng của Thuduc House xảy ra sau khi hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp này bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến vụ án gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là lần thứ 6 từ đầu năm 2020 đến nay, doanh nghiệp này nhận quyết định xử phạt liên quan đến thuế từ Cục thuế TP HCM.

Trong danh sách doanh nghiệp bất động sản bị ngừng sử dụng hoá đơn còn có Công ty cổ phần Địa ốc Downtown (Địa ốc Downtown), trụ sở tại số 141 – 153 Hàm Nghi, Q.1. Doanh nghiệp này có khoản nợ thuế quá hạn 756 triệu đồng.

Địa ốc Downtown là chủ đầu Khu dân cư trung tâm Sài Gòn với quy mô gần 1.300m2. Đây là dự án xây mới chung cư đã xuống cấp, toạ lạc trên khu "đất vàng” số 23 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1.

Tháng 10/2021, Địa ốc Downtown phát hành thành công 2 lô trái phiếu với kỳ hạn 4 năm, huy động được tổng cộng 380 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho hai lô trái phiếu này là dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn, cổ phần các cổ đông của Địa ốc Downtown, quyền tài sản theo hợp đồng đặt cọc đã ký với Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc, hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa trang Long Thành.

Tại Đồng Nai, Chi cục thuế khu vực Trảng Bom – Thống Nhất (Cục thuế Đồng Nai) quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản với Công ty cổ phần Đầu tư LDG (LDG). Số tiền LDG bị cưỡng chế là hơn 19,4 tỷ đồng, gồm tiền nợ thuế và chậm nộp quá 90 ngày.

Đây không phải là lần đầu LDG bị cưỡng chế thuế. Trước đó, tháng 1/2023, công ty này cũng bị cưỡng chế hơn 7,8 tỷ đồng do chậm nộp...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, Công ty LDG ghi nhận doanh thu âm hơn 130 tỷ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 125 tỷ đồng, tăng hơn gấp rưỡi mức cùng kỳ năm ngoái.

