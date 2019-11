Hình hài, kết cấu TV của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra sao?

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 16:07 PM (GMT+7)

Nhóm cổ phiếu họ "Vin" vừa có phiên giao dịch đáng buồn khi đồng loạt quay đầu giảm điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 1,54 điểm (0,15%) xuống 1.022,49 điểm; UPCom-Index giảm 0,22% xuống 56,71 điểm và HNX-Index tăng 0,37% lên 107,27 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì khá tốt với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt khoảng 3.700 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng nhẹ 5 tỷ trên toàn thị trường, trong đó chủ yếu mua VHM (62 tỷ đồng, VRE (30 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng chủ yếu VNM với giá trị 78 tỷ đồng.

Các Bluechips BVH, GAS, REE, VIC, BHN, HVN, VRE, VHM, MWG,…đồng loạt giảm điểm đã ảnh hưởng không nhỏ tới diễn biến chỉ số.

Trong khi đó, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán vẫn thu hút dòng tiền và tăng khá tốt với ACB, CTG, HCM, SHS, VCB, VND, HDB, VPB, VCI…tăng điểm. Trong đó, HDB đóng cửa tăng 500 đồng sau thông tin lọt rổ MSCI Frontier Markets Index.

Các cổ phiếu bất động sản, xây dựng, dầu khí, khu công nghiệp… nhìn chung giao dịch khá giằng co, phản ánh xu hướng chung của thị trường.

Đáng chú ý trong phiên là cổ phiếu VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. VIC có phiên giảm điểm thứ 2 với mức giảm nhẹ 0,25% về mức 120.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, qua 1 tháng, VIC vẫn tăng 2,99%. Đây là mức tăng khá tốt trên sàn chứng khoán.

Được biết, VinSmart (đơn vị thuộc Vingroup) sẽ ra mắt các sản phẩm tủ lạnh, điều hòa và TV trong thời gian tới. Với những sản phẩm này, Công ty TNHH Linh kiện Nhựa Vinfast - An Phát (VAPA) sẽ là đối tác chính cung cấp các linh kiện nhựa cho mảng điện máy của Vingroup.

Công ty TNHH Linh kiện Nhựa Vinfast - An Phát (VAPA) là liên doanh được thành lập bởi VinFast (thuộc Vingroup) và Tập đoàn An Phát Holdings, mỗi bên góp 50% vốn. VAPA được lập ra để sản xuất các linh kiện nhựa ô tô, xe máy.

Phần vốn góp tại VAPA sau đó được An Phát Holdings chuyển nhượng lại cho Nhựa Hà Nội, thành lập năm 1972, là nhà sản xuất linh kiện nhựa cho ngành ô tô, xe máy, điện - điện tử.

An Phát Holdings hiện cũng là cổ đông lớn nhất tại Nhựa Hà Nội, sau thương vụ mua lại 50% vốn tại đây từ Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai.

Đáng chú ý, mới đây, hình ảnh hộp của một chiếc TV Vsmart đã xuất hiện trên mạng xã hội, rộ lên thông tin đây chính là chiếc tivi do Vingroup sản xuất và sẽ bán ra thị trường trong thời gian tới. Hình ảnh "nhá hàng" được cho là hộp đựng của chiếc tivi do Vingroup sản xuất, in dòng chữ Vsmart cùng thương hiệu cánh sóng quen thuộc của công ty này.

Hình ảnh được chia sẻ trên Internet cho thấy TV của VinSmart sẽ có tên 55KE8500, kích thước 55 inch và chạy hệ điều hành Android TV. Các dòng TV thông minh của VinSmart, bao gồm model 55KE8500 này sẽ được sản xuất tại nhà máy thứ hai của công ty, tại khu công nghiệp Hòa Lạc (Hà Nội). Sản phẩm sẽ ra mắt khoảng tháng 12 năm nay.

Trước đó, VinSmart cũng đã phát triển và sản xuất thành công hai thế hệ điện thoại thông minh đầu tiên của mình tại thị trường Việt Nam.