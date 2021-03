Chân dung đại gia Ninh Bình lọt top giàu nhất thị trường chứng khoán

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 13:32 PM (GMT+7)

Việc cổ phiếu TDH của CTCP Thaiholdings tiếp tục tăng giá mạnh đã giúp cho giá trị tài sản chứng khoán của ông Nguyễn Đức Thụy vượt 17.000 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 1/3, THD ghi nhận tăng nhẹ 0,1% lên 201.200 đồng nhờ cú bứt phá vào phút chót trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) với lô khớp 18.200 cổ phiếu. Trước đó, THD giảm giá trong hầu hết thời của phiên chiều.

Diễn biến này đủ để đưa THD lập đỉnh mới trong lịch sử giao dịch của mã này kể từ khi Thaiholdings lên sàn hồi giữa tháng 6 năm ngoái đến nay.

Giá tham chiếu của THD trong phiên chào sàn ngày 19/6/2020 là 15.000 đồng, tuy nhiên, sau khi điều chỉnh (do phát hành thêm cổ phiếu) thì mức giá tham chiếu chào sàn chỉ là 3.268 đồng. So với lúc mới niêm yết, tính ra THD đã tăng giá… 6.056,67% tương ứng tăng 197.932 đồng mỗi cổ phiếu. Còn nếu so với thời điểm đầu năm, THD đã tăng giá gần 75%. Đây là mức lợi nhuận khó tưởng tượng với giới đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Thụy từng là ông bầu của hai đội bóng đá

Tính đến ngày 1/3, với sở hữu trên 85,9 triệu cổ phiếu THD, giá trị tài sản mà ông Nguyễn Đức Thụy - người sáng lập Thaihodings đạt 17.285 tỷ đồng, xếp thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Được biết, đại gia Ninh Bình sinh năm 1976 hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn ThaiGroup và là cổ đông lớn nhất tại Thaiholdings. Trước đó, ông Thụy cũng là người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Thaiholdings nhưng đã từ nhiệm từ tháng 2 và hiện là người sáng lập Thaigroup. Lĩnh vực truyền thống Tập đoàn ThaiGroup đang thực hiện là xi măng, thủy điện.

Các nhà máy xi măng do ThaiGroup đầu tư đã được đưa vào hoạt động năm 2014 là Dự án Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ tại Quảng Nam (công suất 2 triệu tấn/năm). Dự án Xi măng Xuân Thành giai đoạn 2 tại Hà Nam với công suất 12.500 tấn clinker/ngày, tổng mức đầu tư cho dự án này của Tập đoàn lên tới gần 11.000 tỷ đồng.

Từ một đại gia ngành xi măng, ông Nguyễn Đức Thụy quyết tâm tham chiếm thị trường bất động sản. Ông từng mạnh tay chi hơn 1000 tỷ đồng để sở hữu hơn một nửa khu đất vàng Khách sạn Kim Liên (đường Đào Duy Anh, Hà Nội). Tuy nhiên, đầu năm 2020, ông Nguyễn Đức Thụy đã bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Kim Liên (Khách sạn Kim Liên).

Chưa dừng lại ở đó, hoạt động bất động sản của ông Thụy còn được phát triển mạnh mẽ qua các dự án như: Khu phức hợp nghỉ dưỡng Enclave Phú Quốc (diện tích 350ha).

Bên cạnh công việc kinh doanh, ông Nguyễn Đức Thụy còn có niềm đam mê bóng đá. Ông từng là ông bầu của hai đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, vị đại gia Ninh Bình này còn được biết đến với việc sở hữu nhiều xe sang đắt tiền như chiếc phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls Royce Ghost và 1 Maybach 62s và các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8,...

Dàn siêu xe của ông Nguyễn Đức Thụy khiến nhiều người ao ước

Cuối tháng 3/2012, vị đại gia Ninh Bình tiếp tục mang về bộ đôi xe siêu sang Maybach 62S thứ 2 và chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng, trị giá khoảng 1,4 triệu USD/xe, tương đương gần 60 tỷ đồng. Tổng giá trị của 6 chiếc xe siêu sang này là hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm đầu năm 2012, bầu Thụy chính thức sở hữu tới 7 chiếc xe Rolls-Royce và đưa Ninh Bình trở thành một trong những tỉnh, thành có nhiều xe siêu sang nhất Việt Nam.

Ông cũng là doanh nhân trẻ nằm top 100 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nhân việt nam tiêu biểu 2009” và nằm top “100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam 2013”. Tính đến thời điểm 3/2021, ông Nguyễn Đức Thụy đang đứng thứ 6 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

