8 thói quen đơn giản giúp tiết kiệm được khối tiền nhưng nhiều người bỏ qua

Không phải ai trong chúng ta cũng biết chi tiêu và kết cục của kẻ hoang phí tiền bạc thường không mấy tốt đẹp.

Nếu bạn muốn tích luỹ được nhiều tài sản hơn, cách tốt nhất là bắt đầu với các thói quen. Càng sớm tạo lập được các thói quen tài chính thông minh, bạn càng có cơ hội tích luỹ được nhiều hơn.

1. Tiết kiệm và đầu tư những khoản tiền bất chợt

Hãy coi những khoản tiền bất ngờ có thêm - như tấm séc quà tặng ngày sinh nhật, tiền thưởng - không tồn tại. Hãy tập thói quen cất đi những khoản tiền bất ngờ - dù là số tiền nhỏ bạn tìm thấy trong túi áo khoác. Hãy dùng chúng để trả nợ, thanh toán tiền nợ thẻ tín dụng, cho vào quỹ khẩn cấp hoặc đầu tư.

Ngoài ra, việc tạo lập sớm thói quen này sẽ giúp bạn tránh được chi tiêu quá đà khi nhận được thêm khoản tiền bất ngờ nhờ tăng lương.

Sống đơn giản

Phương châm "sống đơn giản" có thể mang ý nghĩa khác nhau với mỗi người. Tuy nhiên, đối với phần lớn chúng ta, điều này gợi ra hình ảnh về sự từ bỏ - từ bỏ những gì ta yêu quý. Sự thật là bạn có thể giữ lại cho mình rất nhiều điều quý giá bằng cách sống đơn giản (một cách tiết kiệm) trong nhiều khía cạnh.

Ví dụ như bạn có thể thích ăn ngon, nhưng không quan tâm nhiều đến quần áo. Vậy thì bạn có thể mua quần áo hàng thùng và bỏ thêm chút tiền cho đồ ăn. Điều đó không có nghĩa là bạn hoang phí mua đồ ăn.

Bên cạnh đó bạn vẫn cần cắt giảm các khoản chi khác nữa. Những người tiết kiệm được tiền làm như thế này: Họ cắt giảm chi tiêu cho những thứ không cần thiết để tiết kiệm tiền. Bạn sẽ ngạc nhiên về những khoản mình tiết kiệm được.

3. Loại bỏ các thư rác

Giống như hầu hết mọi người, bạn kiểm tra email của bạn một vài lần mỗi ngày.

Các công ty chi rất nhiều tiền để đảm bảo bạn biết về doanh số mới nhất của họ, các quảng cáo sản phẩm... Điều này sẽ chỉ khiến bạn muốn chi tiêu nhiều hơn.

Để tránh sự cám dỗ chi tiêu, hãy hủy đăng ký khỏi hầu hết các lời chào mời, quảng cáo này.

4. Đầu tư khoản tiền nhỏ

Đầu tư là một trong những cách hiệu quả nhất để xây dựng tài sản. Bạn không cần quá nhiều tiền để đầu tư. Các ứng dụng đầu tư vi mô như Acorns có thể giúp bạn đầu tư khoản tiền nhỏ. Liên lạc với ngân hàng để hỏi về các chương trình tiết kiệm, đầu tư cũng là cách tốt. Bắt đầu đầu tư sớm là cách tốt nhất để tận dụng tối đa lãi kép.

5. Nhớ rằng "kiến tha lâu cũng đầy tổ"

Nếu bạn chỉ có thể tiết kiệm được vài đôla mỗi tuần, có lẽ tiêu chúng sẽ đơn giản hơn. Tuy vậy nếu tiết kiệm được 15 USD một tuần thì sau 20 năm bạn sẽ có được hơn 62.000 USD (tính cả lãi suất 8%). Còn nếu con số tiết kiệm hàng tuần là 30 USD, thì cuối cùng bạn sẽ có hơn 124.000 USD.

Như vậy liệu có đủ cho bạn dưỡng già? Chắc là không, nhưng đây rõ ràng không phải một khoản tiền nhỏ. Hãy tưởng tượng xem con số sẽ có ý nghĩa ra sao nếu sau này bạn dành khoản đó để mua nhà, hoặc để cho con hay cháu bạn vào ngày sinh nhật thứ 25 của chúng.

Những người lắm tiền hiểu rằng "kiến tha lâu cũng đầy tổ". Họ có thể bán đồ trên eBay, mở tài khoản ngân hàng ưu đãi và nhiều điều khác nữa. Họ không tự cho phép mình tiêu tiền, thay vì thế họ nghĩ xem làm thế nào để nhân chúng lên nhiều lần.

6. Nói với bản thân rằng bạn xứng đáng giàu có

Nếu muốn giàu có, bạn phải bắt đầu nói với bản thân rằng mình xứng đáng với điều đó, Jen Sincero - người từ chỗ kiếm được 28.000 USD/năm với nghề viết tự do trở thành một nhà huấn luyện về thành công thu nhập cao và là tác giả của cuốn sách bán chạy số 1 do New York Times bình chọn, nói.

"Một trong những rào cản lớn nhất của việc kiếm nhiều tiền không phải là bởi thiếu ý tưởng hay cơ hội tốt, hay do chúng ta quá cẩu thả hoặc ngốc nghếch. Nguyên nhân là chúng ta không cho phép bản thân trở nên giàu có", Sincero viết trong cuốn "You Are a Badass at Making Money."

"Kể từ khi bắt đầu nghiên cứu về những người thành công và siêu giàu vào năm 1984, tôi cho rằng họ tham vọng hơn so với người thường", tác giả Siebold viết trong cuốn "How Rich People Think". "Nhưng sau hàng trăm cuộc phỏng vấn, tôi phát hiện ra rằng, thiếu tham vọng không phải là điều khiến số đông khó giàu được, mà là họ thiếu niềm tin rằng mình có thể làm được điều đó".

7. Làm việc, sử dụng thời gian hiệu quả

Bạn dành nhiều thời gian cho những việc không hữu ích, nếu bạn đã có tài chính tốt, thì đây không phải là vấn đề. Nhưng, nếu bạn muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn, bạn phải làm việc hiệu quả với thời gian của mình. Mục đích là bạn dành một số thời gian để quản lý tiền của bạn tốt hơn và tìm kiếm các cách khác nhau để phát triển nguồn tiền này.

8. Tập thoải mái với những điều không thoải mái

Nếu bạn muốn kiếm thêm tiền, bạn phải sẵn sàng bước ra ngoài vùng mình cảm thấy thoải mái. Điều này bao gồm cả việc sẵn sàng thương lượng lương bổng cá nhân. Đây là một trong những cách đơn giản nhất để tăng khả năng kiếm tiền của bạn, vì những người kỳ vọng, yêu cầu, đòi hỏi nhiều hơn cuối cùng thường đạt được thứ họ mong muốn. Tuy nhiên, không nhiều người dám thử.

Đàm phán nói chung là việc khó khăn, nhưng lương bổng xứng đáng thực sự là một trong những yếu tố phân biệt một người bình thường và một người khá giả. Triệu phú tự thân lập nghiệp Grant Sabatier từng cho hay: "Điều đầu tiên quyết định khả năng kiếm tiền trong tương lai của bạn và giúp bạn làm giàu nhanh nhất là số tiền mà bạn được trả hôm nay".

