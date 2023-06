Chân dung chủ tịch ACB Trần Hùng Huy - Vị chủ tịch có màn vũ đạo "cô đơn trên sofa" siêu hot

Vừa qua, gala kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng ACB đã được diễn ra. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy đã có màn trình diễn đầy ấn tượng khi kết hợp đàn, hát và nhảy “cực bốc” trên sân khấu. Được biết, đây không phải lần đầu tiên ông Huy lên sân khấu biểu diễn trong các buổi lễ quan trọng của ACB.

Màn trình diễn ấn tượng của chủ tịch Trần Hùng Huy. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2018), ông Huy lần đầu xuất hiện "cực chất" với phần biểu diễn hát và nhảy và ngay lập tức gây “bão” mạng. Nhưng đây có lẽ là lần xuất hiện với vai trò khác của vị chủ tịch được đầu tư công phu và thu hút nhất.

Phần trình diễn gây phấn khích cho những người có mặt trong khán phòng. Video clip trở thành đề tài “hot” trên cộng đồng mạng.

Theo Tiền phong đưa tin, ông Huy cho biết, phần biểu diễn này như một lời cảm ơn tới những người sáng lập, những "banker" đã luôn tin tưởng vào ACB trong suốt 30 năm qua, giống như trong bài hát có câu “You found the light in me that I couldn't find” (tạm dịch: Bạn tìm thấy ánh sáng trong tôi, cả khi tôi chẳng thể). Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội vì sự gần gũi của vị chủ tịch ngân hàng.

Trước gala này, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã có những chia sẻ với toàn thể người lao động ACB thông điệp “Tiếp nối chính mình - Tiếp nối thế hệ - Tiếp nối di sản”.

Ông Huy nói: “Cảm ơn vì đã bên nhau, vì luôn gắn kết, vững tin và trọn tấm lòng. Ở phía trước là cả tương lai xán lạn, nơi có con đường chờ ta cùng nhau tới, tiếp nối giá trị cho mai sau”.

Phải nói, ông Trần Hùng Huy là người rất có năng lực, ông tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT ACB năm 2012 và vực dậy ngân hàng này sau nhiều biến động, đến nay tiềm lực ngân hàng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dân trí thông tin, theo báo cáo tài chính, năm 2022, ACB ghi nhận lãi trước thuế 17.114 tỷ đồng, tăng 42,6% so với năm trước đó. Kết thúc quý I vừa qua, ngân hàng này đạt gần 5.157 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 25% so với cùng kỳ, hoàn thành 26% kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Ông Trần Hùng Huy là vị CEO trẻ nhất của ngành ngân hàng Việt Nam hiện tại. Ảnh nguồn Internet.

Tại ACB, ông Trần Hùng Huy đang sở hữu 115,7 triệu cổ phiếu ACB, chiếm tỷ lệ 3,43% vốn điều lệ ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACB phiên 5/6 điều chỉnh nhẹ 0,23% về mức 21.750 đồng nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 5,7% trong một tháng qua và tăng xấp xỉ 19% so với đầu năm. Giá trị tài sản của Chủ tịch ACB thông qua sở hữu cổ phiếu ước tính khoảng 2.516 tỷ đồng.

Ngoài ACB thì ông Trần Hùng Huy cũng có vai trò chủ chốt tại một loạt doanh nghiệp khác như Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA), Công ty Cho thuê tài chính ACB (ACBL), Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Giang Sen, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Vân Môn và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bách Thanh.

Ông Huy là con trai của ông Trần Mộng Hùng - nhà sáng lập ACB. Ông tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ) năm 2002. Đến năm 2011, ông Huy bảo vệ xong luận án Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ). Và được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT vào tháng 9 năm 2012 sau khi ngân hàng ACB có sự biến động lớn về nhân sự cấp cao. Khi được bổ nhiệm chức chủ tịch ngân hàng ACB anh mới 34 tuổi. Trần Hùng Huy chính là vị CEO trẻ nhất của ngành ngân hàng Việt Nam hiện tại.

Vợ chồng ông Trần Mộng Hùng thực tế vẫn đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng tại ngân hàng. Ông Trần Mộng Hùng là Phó chủ nhiệm Ủy ban quản lý rủi ro còn bà Đặng Thu Thủy là Thành viên HĐQT. Bà Thủy sở hữu 40,3 triệu cổ phiếu ACB, chiếm tỷ lệ 1,19% vốn điều lệ ngân hàng.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-chu-tich-acb-tran-hung-huy-vi-chu-tich-co-man-vu-dao-co-don-tren-sofa-sieu-hot-a577866.html