5 giám đốc doanh nghiệp bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 4/6, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, Chi cục Thuế TP. Dĩ An đã đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với các ông, bà: Bà Lê Thị Dung - Giám đốc Công ty TNHH MTV Newland Thành Công; ông Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công ty TNHH May mặc H.T Việt Nam; ông Triệu Lâm Khôi - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Hòa Đạt; ông Nguyễn Khâm Kiều - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Tài Chí; ông Nguyễn Hoàng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Sơn Huy.

Các công ty kể trên đều có trụ sở đặt tại TP. Dĩ An, Bình Dương. Các ông, bà bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh với lý do là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Các cá nhân trên sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định sẽ được Chi cục TP. Dĩ An thông báo về việc hủy tạm hoãn xuất cảnh.

Đại diện Cục Thuế Bình Dương cho biết, nợ thuế là một trong những áp lực lớn của ngành. Cục thuế đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền thuế nợ năm nay, triển khai giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, chi cục thuế, gắn trách nhiệm của từng công chức đối với nhiệm vụ cụ thể, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]