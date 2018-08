Ái nữ đại gia Đặng Văn Thành kiếm gần trăm tỷ trong hơn một tuần

Tài sản của “Công chúa mía đường” Đặng Huỳnh Ức My vừa tăng thêm gần 100 tỷ đồng chỉ trong hơn một tuần.

Cổ phiếu SBT của CTCP Mía đường Thành Thành Công Biên Hòa (SBT) gần đây đã có giao dịch vô cùng tích cực. Đặc biệt là sau khi SBT công bố lãi lớn trong Qúy 4 và cả năm niên độ 2017-2018. Theo đó, SBT báo lãi ròng hơn 150 tỷ đồng trong quý vừa rồi, nâng lãi cả năm lên gần 547 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo của SBT gần đây cũng dồn dập chi hàng chục tỷ đồng để đăng ký mua vào cổ phiếu của công ty mình.

Tính từ 13/8 cho đến nay, SBT đã tăng không ngừng nghỉ từ mức 16.200 đồng/cổ phiếu lên 19.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 15,6% chỉ trong vòng hơn một tuần. Kết phiên giao dịch hôm nay 23/8, SBT vẫn giữ được giá tham chiếu sau chuỗi ngày tăng liên tiếp.

Bà Đặng Huỳnh Ức My – con gái của đại gia Đặng Văn Thành vừa có thêm cả trăm tỷ đồng. Ảnh: TTC Group

Bà Đặng Huỳnh Ức My – con gái của đại gia Đặng Văn Thành, còn được mệnh danh là “công chúa mía đường”, hiện đang là thành viên HĐQT của SBT và chủ tịch của Đầu tư Thành Thành Công (cổ đông lớn nhất của SBT hiện nay). Bà My đang nắm giữ hơn 32,5 triệu cổ phiếu SBT. Với đà tăng này, bà My đã có thêm gần 98 tỷ đồng chỉ trong hơn một tuần. Khối tài sản chứng khoán của bà hiện đạt gần 625 tỷ đồng.

Trên thị trường chung, VN-Index đã có phiên giao dịch tích cực khi tăng 5,21 điểm lên 987,36 điểm. Số tiền mà nhà đầu tư đổ vào thị trường trong phiên hôm nay 23/8 là hơn 4.200 tỷ đồng.

Động lực tăng điểm của thị trường hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng. Trong đó, BID của ngân hàng BIDV tăng 550 đồng, VCB của Vietcombank tăng 700 đồng, BVH của tập đoàn Bảo Việt tăng mạnh 3.500 đồng.

Nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup đã có phiên giao dịch khá tích cực.

Sau khi công bố chiến lược trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc tế, nhóm cổ phiếu của Vingroup đã có diễn biến rất tích cực và đóng góp lớn vào đà tăng của thị trường. Cụ thể, VIC của Vingroup tăng 1.000 đồng, VHM của Vinhomes tăng 2.000 đồng, VRE của Vincom Retail tăng 650 đồng. Đà tăng của VIC cũng đã giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm gần 2.000 tỷ đồng trong ngày 23/8.

Bộ đôi cổ phiếu của bầu Đức đi ngang và giảm nhẹ trong phiên hôm nay. Đáng chú ý, mới đây em trai của ông Đoàn Nguyên Đức là ông Đoàn Nguyên Thu đã bất ngờ xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tại, ông Thu còn giữ chức Phó TGĐ, thành viên HĐQT tại Hoàng Anh Gia Lai và Phó TGĐ tại Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai.