Vụ cả trăm người nghi ngộ độc do ăn bánh mì: Thêm 98 người nhập viện

Ngày 28/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 98 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai), nâng tổng số người bị ngộ độc lên 248.

Tính đến sáng cùng ngày, có 56 người ổn định sức khỏe và được xuất viện, số bệnh nhân còn lại đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê. Hầu hết các bệnh nhân đều đã ổn định, không có chuyển biến nặng.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc đang được theo dõi, điều trị.

Như Tiền Phong đã thông tin, từ 20h ngày 23/8 đến 17h30 ngày 24/8, nhiều người dân đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo rim) tại hộ kinh doanh Bin Bin. Sau đó, nhiều trường hợp lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt. Hàng trăm người lần lượt bị đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt nghi ngộ độc do ăn bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin.

Hiện ngành chức năng đang khẩn trương kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân ngộ độc theo đúng quy định.