Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu

Thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thế Duy (25 tuổi, trú xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin: Khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự, tổ dân phố Làng Bầu, có dấu hiệu bị đánh gây thương tích.

Đối tượng đánh trẻ em ở chùa Bầu bị khởi tố,bắt tạm giam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc xác minh vụ việc và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ. Ban Giám đốc Công an tỉnh sau đó chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an phường thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của người liên quan; đồng thời đưa các chú tiểu đi giám định thương tích.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Duy (sinh năm 2001, trú xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), hiện tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự, là người đã đánh 5 chú tiểu.

Chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Duy về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, tại trụ sở điều tra, Duy khai nhận hành vi.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.