Vì sao uống trà gừng sau bữa tối bảo vệ thận

Thận là hai cơ quan nhỏ hình hạt đậu nhưng đảm nhiệm nhiều chức năng hơn việc tạo nước tiểu. Chúng hoạt động liên tục, lọc khoảng nửa cốc máu mỗi giờ, loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng nước, điện giải trong máu. Thận cũng sản xuất hormone giúp điều hòa huyết áp, tạo hồng cầu và duy trì sức khỏe xương.

Bạn có thể bảo vệ sức khỏe thận bằng những thói quen lành mạnh. Không có loại thực phẩm hay đồ uống nào có thể tự bảo vệ thận, nhưng một thay đổi nhỏ trong đồ uống sau bữa tối có thể có lợi. Nhiều thức uống phổ biến vào buổi tối chứa đường bổ sung hoặc cồn, nếu dùng quá nhiều có thể không tốt cho thận.

Thay vào đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên có thể đun một tách trà gừng sau bữa tối. Đây là thức uống nhẹ nhàng, có thể là lựa chọn tốt cho sức khỏe thận.

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Giúp cơ thể đủ nước

Một trong những cách tốt nhất để hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả là duy trì đủ nước cho cơ thể.

"Uống đủ nước đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thận và phòng ngừa sỏi thận", chuyên gia dinh dưỡng Melanie Betz cho biết. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, các chất thải trong máu trở nên cô đặc hơn, khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc và đào thải.

Tình trạng mất nước cũng có thể kích hoạt hệ renin-angiotensin-aldosterone, cơ chế giúp cơ thể giữ lại nước và natri. Tuy nhiên, hệ thống này đồng thời có thể làm tăng huyết áp, từ đó gây thêm áp lực lên thận.

Nước lọc là lựa chọn tốt, nhưng uống nước cả ngày đôi khi có thể gây cảm giác nhàm chán. May mắn là nhiều loại đồ uống khác cũng được tính vào lượng chất lỏng cần bổ sung mỗi ngày và có thể giúp duy trì thói quen uống đủ nước.

"Đa dạng các loại đồ uống, chẳng hạn trà gừng, có thể giúp uống nhiều chất lỏng hơn và phòng mất nước", Betz nói.

Có thể giúp giảm viêm

Uống một tách trà gừng sau bữa tối không chỉ giúp bổ sung nước mà còn cung cấp một số hợp chất có lợi cho thận. "Gừng chứa gingerol, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa", chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez cho biết.

Tình trạng viêm mạn tính có liên quan đến quá trình tiến triển của bệnh thận. Vì vậy, bổ sung các loại gia vị như gừng vào chế độ ăn có thể là một cách đơn giản để hỗ trợ cơ thể, thay vì phải dùng thêm thực phẩm bổ sung.

Để bảo vệ sức khỏe thận về lâu dài, nên kết hợp uống trà gừng với chế độ ăn đa dạng các thực phẩm có đặc tính chống viêm.

Thức uống thân thiện với thận

Bên cạnh gingerol, trà gừng còn phù hợp với chế độ ăn tốt cho thận vì chứa ít kali, phốt pho và natri. "Gừng dễ bổ sung vào chế độ ăn mà không cần theo dõi quá sát như nhiều thực phẩm, đồ uống khác", Hernandez nói.

Tuy nhiên, không phải trà gừng đóng gói nào cũng tốt cho thận. Người dùng nên đọc kỹ thành phần, bởi một số sản phẩm có thể chứa cam thảo, kali clorua hoặc chất bảo quản phosphate. Cam thảo có thể làm thay đổi nồng độ natri và kali trong cơ thể, không an toàn với người bệnh thận.

Bạn cũng có thể tự pha trà gừng bằng cách ngâm gừng tươi đã gọt vỏ trong nước nóng 5-10 phút, sau đó thêm chanh và mật ong tùy khẩu vị.

Một số cách khác bảo vệ sức khỏe thận

Ăn nhiều thực vật: Ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn đạm thực vật như đậu, hạt và đậu lăng.

Hạn chế muối: Tiêu thụ trên 2.300 mg natri mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh thận và sỏi thận. Thịt chế biến sẵn, nước sốt, đồ ăn đông lạnh và thức ăn nhà hàng thường chứa nhiều natri.

Khám sức khỏe định kỳ: Bệnh thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng. Khám định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến thận thông qua kiểm tra huyết áp, albumin niệu và mức lọc cầu thận (GFR).