Bệnh viện Hàn Quốc truyền nhầm nhóm máu khiến bệnh nhân tử vong

Mới đây, thông tin về sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại một bệnh viện đại học ở Seoul khi nhóm máu A bị truyền nhầm cho bệnh nhân mang nhóm máu O được hé lộ, theo đài KBS.

Sau vụ việc, gia đình bệnh nhân đã đệ đơn tố cáo đội ngũ y tế về hành vi vô ý làm chết người. Tuy nhiên, Đồn Cảnh sát Seongbuk hồi tháng trước đã quyết định không chuyển hồ sơ đề nghị truy tố do không tìm thấy căn cứ nghi vấn đối với nhân viên y tế bệnh viện đại học trên.

Viện Kiểm sát Bắc Seoul sau khi tiếp nhận hồ sơ đã yêu cầu điều tra lại, hãng thông tấn Yonhap News ngày 16/9 đưa tin.

Sự việc bắt đầu từ tháng 9/2024 tại một bệnh viện đại học ở Seoul. Nạn nhân ngoài 50 tuổi nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn do thuyên tắc động mạch phổi (cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu vận chuyển ôxy lên phổi). Kíp trực cấp cứu lấy mẫu máu xét nghiệm định nhóm và thông báo kết quả nhóm A, sau đó chỉ định truyền khối hồng cầu nhóm A vào cơ thể người bệnh.

Ảnh minh họa: Holy Cross Orthopedic Institute

Gia đình nạn nhân bày tỏ nghi ngờ nhưng nhân viên y tế vẫn "quả quyết dữ liệu xét nghiệm ban đầu chính xác", Yonhap trích dẫn.

Sai lầm nghiêm trọng lộ diện trong đợt truyền máu tiếp theo. Kết quả kiểm tra chéo lần hai xác định bệnh nhân thực chất thuộc nhóm máu O. Sự cố đối kháng kháng thể khiến tình trạng suy đa tạng chuyển biến xấu. Nạn nhân qua đời sau 4 tuần điều trị tích cực. Gia đình lập tức nộp đơn tố cáo kíp trực phạm tội vô ý làm chết người.

Kết quả thanh tra của Đồn Cảnh sát Seongbuk xác nhận nhân viên phòng cấp cứu dán nhầm tem mã, gửi mẫu máu của người khác đi xét nghiệm thay vì mẫu của nạn nhân. Lỗi đối soát chồng chéo này dẫn đến phác đồ truyền máu sai lệch hoàn toàn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra ban đầu quyết định đình chỉ truy tố vì cho rằng khó gắn trực tiếp trách nhiệm hình sự cho kíp trực. Cảnh sát nêu ba lý do gỡ tội là người bệnh ngừng tim ngay lúc vào viện, mang bệnh nền phổi nặng và phòng cấp cứu thiếu hụt nhân sự trầm trọng giữa làn sóng bãi công của bác sĩ nội trú. Viện kiểm sát không chấp nhận lập luận này và buộc cảnh sát làm rõ mức độ tác động của lượng máu truyền sai đối với cái chết của nạn nhân.