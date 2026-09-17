Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, "đời tôi sang trang"

Cách làm dưới đây của chị Hà Thư được chia sẻ trong cộng đồng Yêu bếp, được đông đảo chị em hưởng ứng.

Dùng hơn 1kg mỡ, rửa sạch cắt miếng nhỏ nhưng đừng mỏng quá, trụng qua nước sôi cho sạch.

Cắt mỡ lợn (phần mỡ tấm) thành miếng nhỏ, chần qua nước sôi với vài lát gừng để khử mùi tanh. Sau đó, lau khô, cho mỡ vào nồi cơm điện, nhấn nút nấu cơm.

Cho mỡ vào 1 vào nồi cơm điện cùng 1/2 chén nước lọc, chọn chức năng xào của nồi, cài đặt 30 phút và đậy nắp, thỉnh thoảng mở nắp ra đảo 1 chút rồi đóng lại, 5 phút cuối cho ít hành tím, gừng và muối vào, nguyên liệu này giúp mỡ thơm và để được lâu.

Sau 5-6 lần nhấn nút (khoảng 2-3 giờ), mỡ tan hết thành dầu trong suốt. Lọc bỏ cặn, để nguội sẽ được mỡ trắng tinh như tuyết.

Đừng vội vứt phần bã mỡ còn sót lại! Cho gạo đã vo sạch vào nồi, thêm nước như bình thường, nhấn nấu. Cơm nấu với chút mỡ lợn sẽ bóng mượt, thơm ngậy, hạt tơi và đậm đà hơn hẳn. Đây là cách mà nhiều bà nội trợ xưa hay dùng để nâng tầm bữa cơm gia đình.

Làm bao nhiêu cách thấy cách này nó khoẻ re luôn, thành phẩm mỡ trắng tinh, thơm lắm và để được trong tủ lạnh rất lâu mà ko bị hôi. Làm như này để xào rau, chiên cơm thì siêu ngon luôn.