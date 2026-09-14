Vì sao nam giới thấy 'sung' hơn sau vài ly rượu?

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, rượu có thể khiến nam giới cảm thấy tự tin và hưng phấn hơn nhờ làm giảm sự ức chế, nhưng cảm giác này không phản ánh đầy đủ khả năng sinh lý thực tế.

Sau khi uống, một người có thể bớt e ngại, cởi mở và ít lo lắng về việc mình thể hiện thế nào. Với người vốn có lo âu hiệu suất, sự thoải mái này dễ được diễn giải thành "uống vào mình sung hơn". Tuy nhiên, sự tự tin không đồng nghĩa với đáp ứng sinh lý tốt hơn.

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rượu, đặc biệt khi sử dụng ở liều cao, có thể ảnh hưởng đến đáp ứng cương và nhiều chỉ số hưng phấn sinh lý. Người uống có thể chủ động, táo bạo hơn nhưng lại khó đạt hoặc duy trì độ cương mong muốn.

"Đây chính là khoảng cách giữa 'tôi thấy mình đang rất hưng phấn' và 'cơ thể tôi có thực sự hoạt động tốt hay không'", bác sĩ Duy nói.

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Theo bác sĩ, rượu không chỉ ảnh hưởng đến khả năng thực hiện mà còn làm suy giảm khả năng tự kiểm soát và đánh giá chính xác trạng thái của bản thân. Vì vậy, người uống có thể không nhận ra mức độ ảnh hưởng của rượu đối với mình. Điều này phần nào lý giải việc một người đàn ông nhớ rằng tối hôm trước mình "rất sung", trong khi trải nghiệm của bạn tình có thể không hoàn toàn giống như vậy.

Niềm tin rượu giúp tăng bản lĩnh phòng the còn được củng cố bởi văn hóa bàn nhậu. Trong những cuộc trò chuyện của nam giới, tửu lượng đôi khi được gắn với sự mạnh mẽ, bản lĩnh và chuyện tình dục cũng dễ bị kéo vào cùng một hệ quy chiếu. Một vài lần uống rượu giúp bớt ngại và cuộc yêu diễn ra thuận lợi có thể khiến người đàn ông hình thành liên kết tâm lý "muốn tự tin thì phải uống một chút".

Bác sĩ Duy cảnh báo, khi rượu trở thành "đạo cụ" bắt buộc trước mỗi lần quan hệ, người đàn ông có thể chỉ đang tạm thời che đi nỗi lo thay vì giải quyết nguyên nhân. Sử dụng rượu nhiều và kéo dài còn liên quan đến giảm ham muốn, giảm khoái cảm và các dạng rối loạn chức năng tình dục.

Nếu cần uống rượu mới cảm thấy đủ tự tin để gần gũi, nam giới nên tìm hiểu nguyên nhân như lo âu hiệu suất, căng thẳng, mâu thuẫn với bạn đời hoặc rối loạn cương. Trao đổi cởi mở về tình dục và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ hữu ích hơn việc tìm kiếm một "liều rượu tăng bản lĩnh". Rượu có thể khiến một người đàn ông bớt sợ mình thất bại, nhưng không có nghĩa cơ thể anh ta ít khả năng thất bại hơn.