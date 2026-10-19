Tưởng tốt cho sức khỏe, nước lá đu đủ có thể không phù hợp với những người này

Tác dụng của nước lá đu đủ đối với sức khỏe

Hỗ trợ tiêu hóa

Lá đu đủ chứa enzyme papain có khả năng phân giải protein, nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy uống nước lá đu đủ giúp làm sạch đường ruột, ngừa táo bón hay tăng hấp thu dinh dưỡng. Dù một số hợp chất được nghiên cứu về đặc tính chống viêm, nước lá đu đủ chưa được chứng minh có thể điều trị bệnh dạ dày hoặc đường ruột. Người có triệu chứng tiêu hóa kéo dài nên đi khám, tránh tự ý sử dụng để chữa bệnh.

Giảm đau bụng kinh

Đau bụng kinh thường gây co thắt vùng bụng dưới, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy nước lá đu đủ giúp giảm đau hoặc điều hòa kinh nguyệt. Nếu đau dữ dội, kéo dài hoặc ra máu bất thường, phụ nữ nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Làm sạch gan

Lá đu đủ chứa một số hợp chất chống oxy hóa, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy nước lá đu đủ giúp thải độc gan hoặc điều trị các bệnh như xơ gan, vàng da. Người mắc bệnh gan nên tuân thủ phác đồ điều trị, tránh rượu bia và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng các loại nước lá, thảo dược.

Kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hợp chất trong lá đu đủ có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định nước lá đu đủ giúp kiểm soát đường huyết ở người. Người mắc bệnh tiểu đường không nên dùng nước lá đu đủ thay thuốc điều trị hoặc tự ý kết hợp với thuốc khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Chăm sóc da, làm chậm lão hóa

Lá đu đủ chứa một số hợp chất chống oxy hóa, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy uống nước lá đu đủ giúp làm chậm lão hóa, tăng collagen hay xóa nếp nhăn. Để duy trì làn da khỏe mạnh, nên ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và bảo vệ da trước ánh nắng.

Những ai không nên uống nước lá đu đủ?

Nước lá đu đủ chưa được xác lập đầy đủ về liều dùng, hiệu quả và độ an toàn, vì vậy một số nhóm người cần tránh tự ý sử dụng. Người có tiền sử dị ứng với lá hoặc cây đu đủ không nên uống; người mắc bệnh gan, thận, tiểu đường hoặc bệnh mạn tính cần hỏi ý kiến bác sĩ, nhất là khi đang dùng thuốc điều trị. Phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng nếu chưa được bác sĩ tư vấn, còn phụ nữ cho con bú cần thận trọng do thiếu dữ liệu về độ an toàn. Nhìn chung, không nên dùng nước lá đu đủ thay thuốc hoặc tự ý uống thường xuyên với mục đích chữa bệnh khi các công dụng này chưa được chứng minh đầy đủ.