Cây lá đắng có tác dụng gì? Uống nhiều có thực sự tốt?

Cây lá đắng (mật gấu), thuộc họ Cúc, thường mọc thành bụi hoặc cây gỗ nhỏ cao 2-3 mét, lá bầu dục, xanh đậm và có vị đắng. Cây có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới, hiện được trồng tại nhiều nơi, ở Việt Nam có thể gặp ở một số địa phương phía Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Lá có thể dùng tươi hoặc phơi, sấy khô, phổ biến nhất là hãm nước uống; ngoài ra còn được giã hoặc xay để đắp, bôi ngoài da.

Tác dụng của cây lá đắng đối với sức khỏe

Các bệnh về đường tiêu hóa

Cây lá đắng chứa các hợp chất thực vật như flavonoid, saponin và anthraquinone, được nghiên cứu về khả năng tác động đến hoạt động tiêu hóa, nhu động ruột và quá trình bài tiết. Trong dân gian, lá đắng còn được dùng với mục đích hỗ trợ đào thải và thanh lọc cơ thể.

Bệnh tim mạch

Cây lá đắng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tim mạch, trong đó một số hợp chất chống oxy hóa có thể tác động đến cholesterol, lipid máu và huyết áp. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào liều dùng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Bệnh về gan, mật

Cây lá đắng chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid, được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ hoạt động chuyển hóa của gan. Tuy nhiên, không nên dùng lá đắng để thay thế điều trị các bệnh lý về gan.

Bệnh hô hấp

Một số hợp chất trong lá đắng được nghiên cứu về khả năng chống viêm, kháng khuẩn và tác động đến đường thở. Trong dân gian, lá đắng được dùng để hỗ trợ giảm ho, long đờm và các vấn đề hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, cảm cúm. Tuy nhiên, không nên dùng thay thế thuốc điều trị do bác sĩ chỉ định.

Bệnh ngoài da

Cây lá đắng còn được sử dụng trong dân gian để hỗ trợ chăm sóc một số vấn đề ngoài da như mụn nhọt, viêm da, viêm da cơ địa, chàm... Lá tươi có thể được giã hoặc xay nhuyễn rồi đắp lên vùng da cần chăm sóc. Tuy nhiên, hiệu quả của cách sử dụng này chưa được chứng minh đầy đủ và việc đắp trực tiếp lên da có thể gây kích ứng ở một số người. Vì vậy, cần thận trọng, đặc biệt với vùng da tổn thương.

Bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong lá đắng có thể tác động đến chuyển hóa glucose, hấp thu đường và hoạt động của insulin, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Cây cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, nhưng chưa đủ cơ sở để dùng hỗ trợ điều trị ung thư hoặc các bệnh nghiêm trọng thay cho phương pháp y khoa.

Cây lá đắng uống nhiều có hại không?

Dù khá phổ biến, cây lá đắng không nên dùng với lượng lớn hoặc kéo dài vì có thể gây hạ huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tương tác với một số thuốc. Người huyết áp thấp, mắc bệnh dạ dày, phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ nhỏ hoặc đang dùng thuốc cần thận trọng, nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng; nếu xuất hiện triệu chứng bất thường, cần ngừng dùng và đi khám.