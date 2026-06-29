Thức khuya xem bóng đá: Vì sao gây đau nửa đầu, nhất là phụ nữ?

Trận đấu kết thúc lúc gần sáng, bạn ngủ được vài tiếng rồi tỉnh dậy với đầu nặng như đeo đá. Có người chỉ âm ỉ vì thiếu ngủ, có người đau nửa đầu, sợ ánh sáng, buồn nôn, chỉ muốn nằm trong phòng tối. Cũng có trường hợp đau đầu dữ dội bất thường, kèm yếu tay chân, méo miệng, nói khó hoặc nhìn mờ.

Ba tình huống đau đầu trên không nên bị gom chung thành một câu “thức khuya nên đau đầu”. Với phụ nữ có tiền sử migraine, một đêm thức xem bóng đá có thể là “cú bấm nút” khởi phát cơn. Nhưng nếu cơn đau khác hẳn mọi lần hoặc đi kèm dấu hiệu thần kinh, cần nghĩ đến tình huống nguy hiểm.

Vì sao xem bóng đá khuya dễ gây đau đầu?

Một đêm xem bóng đá thường không chỉ có thiếu ngủ. Nó là một “combo” gồm nhiều yếu tố kích hoạt:

- Ngủ muộn, ngủ ít, giấc ngủ bị đứt đoạn.

- Nhìn màn hình sáng trong nhiều giờ.

- Tiếng ồn, cảm xúc căng theo trận đấu.

- Uống cà phê, nước tăng lực để tỉnh.

- Ăn mặn, ăn muộn, uống ít nước.

- Sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm đi làm, chăm con, làm việc nhà.

Với người bình thường, các yếu tố này có thể gây đau đầu căng cơ hoặc đau đầu do thiếu ngủ. Với người có cơ địa migraine, đặc biệt là phụ nữ, chúng có thể cộng hưởng thành một cơn đau nửa đầu thực sự.

Đau đầu do thiếu ngủ có biểu hiện gì?

Sau đêm xem bóng đá, đầu nặng, mỏi mắt, hơi choáng có đáng lo không? Nếu đau mức nhẹ đến vừa, kiểu nặng đầu hoặc căng hai bên thái dương, không có yếu liệt, không nôn nhiều, không nhìn mờ bất thường, nguyên nhân có thể là thiếu ngủ, mất nước, căng mắt hoặc căng cơ cổ vai gáy.

Đau đầu do thiếu ngủ thường giống cảm giác cơ thể “đòi nợ”:Đầu nặng, kém tỉnh táo. Mỏi mắt, đau vùng trán hoặc hai bên thái dương.Cổ vai gáy căng do ngồi lâu. Dễ cáu, giảm tập trung. Đỡ hơn sau khi ngủ bù, uống nước, ăn nhẹ, nghỉ màn hình.

Việc cần làm không phải là uống thật nhiều thuốc giảm đau, mà là trả lại nhịp nghỉ cho cơ thể. Uống nước, ăn bữa nhẹ, chợp mắt ngắn nếu có thể, giãn cơ cổ vai gáy, tránh tiếp tục uống cà phê quá nhiều vào ngày hôm sau.

Phụ nữ có tiền sử migraine dễ bùng cơn đau nửa đầu sau một đêm thức khuya, thiếu ngủ, căng thẳng và nhìn màn hình lâu.

Biểu hiện đau nửa đầu do migraine

Đau nửa đầu sau đêm bóng đá có phải migraine không? Có thể, nhất là nếu người bệnh từng có tiền sử migraine hoặc hay đau đầu theo chu kỳ kinh nguyệt, stress, thiếu ngủ, ánh sáng mạnh, rượu bia, bỏ bữa.

Migraine không chỉ là “đau nửa đầu”. Đây là một rối loạn thần kinh có tính nhạy cảm cao với các yếu tố kích hoạt. Cơn đau thường kéo dài nhiều giờ, đau theo nhịp mạch, tăng khi vận động, kèm buồn nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động hoặc muốn nằm yên trong phòng tối.

Ở một số người, trước cơn có thể có “aura” như nhìn thấy chớp sáng, điểm mù, đường zíc zắc, tê bì quanh miệng hoặc tay. Những triệu chứng này thường làm người bệnh rất sợ vì giống dấu hiệu thần kinh. Điểm quan trọng là nếu đây là triệu chứng quen thuộc, lặp lại theo kiểu cũ, đã từng được bác sĩ chẩn đoán migraine, cách xử trí sẽ khác với lần đầu xuất hiện triệu chứng lạ.

Vì sao phụ nữ dễ bị migraine hơn sau một đêm đảo nhịp?

Migraine ở phụ nữ thường liên quan đến nhiều lớp yếu tố: nội tiết, giấc ngủ, stress, nhịp sinh hoạt, bỏ bữa, caffeine, rượu bia và ánh sáng. Nhiều phụ nữ nhận thấy cơn migraine dễ xuất hiện trước kỳ kinh, trong kỳ kinh, khi mất ngủ, sau giai đoạn căng thẳng hoặc khi lịch sinh hoạt bị đảo lộn.

Một đêm xem bóng đá có thể đẩy các yếu tố này vào cùng một thời điểm: ngủ ít, mắt nhìn màn hình lâu, cảm xúc lên xuống, ăn uống thất thường. Nếu lại rơi vào giai đoạn nhạy cảm của chu kỳ kinh nguyệt, nguy cơ cơn migraine bùng lên càng rõ.

Nói dễ hiểu, não của người có migraine giống một hệ thống báo động nhạy. Thiếu ngủ, ánh sáng, tiếng ồn, stress và hormone cùng lúc “gõ cửa”, cơn đau có thể bật lên.

Cách xử trí 3 nhóm đau đầu sau đêm xem bóng đá

Nhóm 1: Đau đầu do thiếu ngủ, căng mắt, mất nước

Thường gặp sau một đêm thức khuya. Cơn đau thường nhẹ đến vừa, kiểu nặng đầu hoặc căng đầu. Người bệnh vẫn tỉnh táo, không yếu liệt, không méo miệng, không nói khó, không nhìn mờ đột ngột.

Cách xử trí: ngủ bù hợp lý, uống nước, ăn nhẹ, giảm màn hình, giãn cơ cổ vai gáy, tránh uống thêm quá nhiều caffeine.

Nhóm 2: Cơn migraine ở người có tiền sử

Cơn đau thường giống các lần trước: đau một bên hoặc hai bên, đau giật theo nhịp, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, buồn nôn, nặng hơn khi đi lại. Có thể xuất hiện sau thiếu ngủ, stress, kỳ kinh, rượu bia hoặc bỏ bữa.

Cách xử trí: nghỉ ở phòng tối yên tĩnh, uống nước, dùng thuốc đã được bác sĩ hướng dẫn, tránh tự tăng liều thuốc giảm đau. Nếu cơn kéo dài hơn thường lệ, nặng hơn hẳn hoặc xuất hiện triệu chứng mới, cần đi khám.

Nhóm 3: Đau đầu có dấu hiệu nguy hiểm

Đây là nhóm không nên chờ. Cơn đau có thể đột ngột dữ dội như “sét đánh”, hoặc khác hoàn toàn các cơn trước. Nếu đi kèm yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, lú lẫn, nhìn mờ, nhìn đôi, co giật, sốt cao, cứng gáy, nôn ói liên tục, đau sau chấn thương đầu hoặc đau đầu mới xuất hiện ở người lớn tuổi, cần đến cơ sở y tế ngay.

Dấu hiệu nào phải đi viện ngay?

Không nên tự nằm nghỉ ở nhà nếu đau đầu sau đêm xem bóng đá kèm một trong các dấu hiệu sau:

Đau đầu đột ngột, dữ dội nhất từ trước đến nay. Yếu hoặc tê một bên người. Méo miệng, nói khó, nói ngọng bất thường. Nhìn mờ, nhìn đôi, mất thị lực đột ngột. Lú lẫn, lơ mơ, ngất hoặc co giật. Nôn ói liên tục, không uống được nước. Sốt cao, cứng gáy, phát ban. Đau đầu sau té ngã, va đập đầu. Đau đầu mới và nặng ở người trên 50 tuổi. Đau đầu kèm huyết áp rất cao, đau ngực, khó thở.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến đột quỵ, xuất huyết não, nhiễm trùng, tăng huyết áp nặng hoặc bệnh lý thần kinh khác. Dù cuối cùng không phải tình huống nguy hiểm, đi khám sớm vẫn an toàn hơn là bỏ lỡ “giờ vàng”.

Đau đầu đột ngột dữ dội kèm yếu liệt, méo miệng, nhìn mờ hoặc nôn ói liên tục là dấu hiệu không nên tự theo dõi tại nhà.

Có nên tự uống thuốc giảm đau sau mỗi đêm thức bóng đá?

Thỉnh thoảng dùng thuốc giảm đau thông thường có thể giúp giảm triệu chứng, nhưng không nên biến thành thói quen. Dùng thuốc giảm đau quá thường xuyên có thể làm đau đầu tái diễn nhiều hơn. Người có migraine càng cần thận trọng vì tự tăng liều, uống nhiều loại thuốc cùng lúc hoặc dùng thuốc không phù hợp có thể khiến bệnh khó kiểm soát.

Nếu đau đầu lặp lại nhiều lần trong tháng, phải nghỉ làm, sợ ánh sáng, buồn nôn, hoặc mỗi mùa bóng đá lại bùng cơn, người bệnh nên khám chuyên khoa thần kinh để có kế hoạch dự phòng và thuốc cắt cơn phù hợp.

Phụ nữ có migraine nên làm gì nếu vẫn muốn xem bóng đá khuya?

Không phải cứ có migraine là phải bỏ mọi trận đấu. Nhưng nên chủ động giảm yếu tố kích hoạt như:

Ngủ đủ vào ngày trước trận quan trọng. Ăn nhẹ trước trận, tránh bỏ bữa. Uống nước đều, hạn chế rượu bia. Không lạm dụng cà phê hoặc nước tăng lực sau nửa đêm. Giảm độ sáng màn hình, nghỉ mắt giữa hiệp. Chuẩn bị phòng ngủ tối, yên tĩnh sau trận. Theo dõi cơn đau theo chu kỳ kinh nguyệt để biết thời điểm dễ bùng phát. Mang theo thuốc đã được bác sĩ kê nếu từng được chẩn đoán migraine.

Lưu ý: Đau đầu sau thức khuya có thể chỉ là phản ứng của cơ thể với thiếu ngủ, nhưng đau đầu đột ngột dữ dội hoặc kèm yếu liệt, méo miệng, nói khó, nhìn mờ, nôn ói liên tục không được xem là migraine thông thường. Với phụ nữ có migraine, nhận diện đúng yếu tố kích hoạt và không lạm dụng thuốc giảm đau là chìa khóa để kiểm soát cơn.

Không phải mọi đau đầu sau bóng đá đều giống nhau

Sau một đêm bóng đá, đau đầu có thể chỉ là món “hóa đơn” của thiếu ngủ. Nhưng với phụ nữ có cơ địa migraine, đó có thể là cơn đau nửa đầu bị kích hoạt bởi mất ngủ, ánh sáng, tiếng ồn, caffeine, stress và thay đổi nội tiết. Còn với những cơn đau dữ dội bất thường, kèm yếu liệt, méo miệng, nhìn mờ hoặc nôn liên tục, đó không còn là câu chuyện của một trận đấu khuya.

Cơ thể có thể chấp nhận một đêm vui, nhưng không nên bị ép im lặng trước các dấu hiệu nguy hiểm. Biết phân biệt ba nhóm đau đầu là cách để người xem bóng đá vừa giữ được niềm vui, vừa không bỏ qua tín hiệu sức khỏe quan trọng.