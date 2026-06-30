Nghiên cứu mới chỉ ra không nên uống quá bao nhiêu ly rượu bia mỗi ngày

Trong nhiều năm, hướng dẫn dinh dưỡng của Mỹ khuyến cáo nam giới không nên uống quá hai ly đồ uống có cồn mỗi ngày trong khi phụ nữ không nên uống quá một ly. Phiên bản hướng dẫn dinh dưỡng được công bố vào tháng 1 thậm chí không đưa ra con số cụ thể. Thay vào đó, tài liệu chỉ khuyến nghị người dân “uống ít rượu hơn để có sức khỏe tổng thể tốt hơn”.

Trong khi đó, theo CNBC, nghiên cứu của nhóm tác giả tới từ nhiều nước vừa được công bố trên tạp chí Nghiên cứu về Rượu và Ma túy khẳng định, cả nam và nữ đều không nên dùng quá 1 ly đồ uống có cồn mỗi ngày.

Các chuyên gia ngày càng đưa ra những chỉ định nghiêm khắc với việc uống rượu bia. Ảnh

Theo bà Priscilla Martinez-Matyszczyk, đồng tác giả nghiên cứu và là Phó Giám đốc Khoa học của Nhóm Nghiên cứu về Rượu bia (Viện Y tế Công cộng ở bang California - Mỹ), thông điệp “càng ít càng tốt” chính xác nhưng quá chung chung. Bà cho rằng người dân cần những khuyến nghị có định lượng rõ ràng để có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc sử dụng rượu bia.

Bà Martinez-Matyszczyk là thành viên của nhóm tác giả đến từ Mỹ, Canada và Anh được giao nhiệm vụ vào năm 2022 nhằm rà soát các bằng chứng khoa học về rượu bia để hỗ trợ chính phủ Mỹ xây dựng bộ hướng dẫn dinh dưỡng mới. Bộ tài liệu này được Mỹ cập nhật định kỳ 5 năm một lần.

Để đưa ra kết luận, các nhà khoa học đã xem xét 56 đánh giá về mối liên hệ giữa rượu bia và sức khỏe, sau đó đối chiếu với dữ liệu tử vong tại Mỹ.

Kết quả cho thấy nam giới uống trên 6,5 ly mỗi tuần và phụ nữ uống trên 7 ly mỗi tuần có nguy cơ tử vong trong suốt cuộc đời do bệnh tật hoặc chấn thương liên quan đến rượu bia vượt quá 1/1.000.

Nguy cơ này tăng lên hơn 1/100 đối với cả nam và nữ nếu lượng tiêu thụ vượt quá 8,5 ly mỗi tuần. Khi mức tiêu thụ đạt 14 ly mỗi tuần, nguy cơ tử vong liên quan đến rượu bia trong suốt cuộc đời tăng lên mức 1/25.

Ông Jürgen Rehm, nhà khoa học cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Nghiện chất và Sức khỏe Tâm thần thuộc Đại học Toronto (Canada), đồng thời là đồng tác giả nghiên cứu, nhận định rằng tỷ lệ 1 trên 25 là mức rủi ro rất cao.