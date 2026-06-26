5 sai lầm khiến nhiều người nhập viện sau những đêm thức trắng xem World Cup

Trong mùa World Cup, TS.BS. Bùi Thị Thúy, Phụ trách Khoa Khám tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cảnh báo về 5 sai lầm phổ biến mà người hâm mộ thường mắc phải, dễ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

1. Thường xuyên thức đêm để xem các trận cầu đỉnh cao

Một trong những lỗi lớn là thức đêm không hợp lý, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Nhiều người hâm mộ có tâm lý "không bỏ sót trận nào", dẫn đến thức khuya liên tục trong nhiều ngày. Đây là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Thiếu ngủ kéo dài làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và tăng tiết các hormone gây căng thẳng. Hậu quả là khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng và cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng. Đặc biệt với người có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, nguy cơ biến cố tim mạch có thể tăng lên đáng kể.

Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng đau ngực, chóng mặt, rối loạn nhịp tim sau nhiều đêm thiếu ngủ liên tục.

2. Lạm dụng cà phê, nước tăng lực

Để duy trì sự tỉnh táo, nhiều người có xu hướng sử dụng cà phê đặc, trà đặc hoặc nước tăng lực với liều lượng cao trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn cho sức khỏe.

Các chất kích thích này có thể giúp tỉnh táo tạm thời nhưng đồng thời làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, gây hồi hộp, lo lắng và về lâu dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Khi kết hợp với thiếu ngủ, nguy cơ rối loạn nhịp tim hoặc cơn tăng huyết áp cấp có thể xảy ra, đặc biệt ở người nhạy cảm hoặc có bệnh tim mạch nền.

Thức đêm xem bóng đá nhiều có thể dẫn đến những tổn hại cho sức khỏe đến mức phải nhập viện.

3. Vừa xem bóng đá vừa ăn khuya

Ăn đêm trong lúc xem bóng đá là thói quen phổ biến: đồ chiên rán, gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, đồ ăn nhanh… thường được lựa chọn vì tiện lợi.

Tuy nhiên, đây là nhóm thực phẩm giàu năng lượng, nhiều chất béo bão hòa, muối và các phụ gia thực phẩm. Ăn nhiều ban đêm có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Nếu ăn xong rồi ngồi hoặc nằm ngay, nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản tăng cao, gây đau rát ngực, ợ chua, mất ngủ kéo dài.

Ở một số người, đặc biệt là người có bệnh dạ dày sẵn có, triệu chứng có thể nặng đến mức phải nhập viện.

4. Uống rượu bia trong lúc xem bóng đá

Rượu bia là "bạn đồng hành" quen thuộc của một số người khi xem bóng đá đêm. Tuy nhiên, đây là một sai lầm có thể gây nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe.

Rượu bia làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, giảm chất lượng giấc ngủ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến gan, tim mạch và hệ thần kinh. Khi kết hợp với thiếu ngủ và thức khuya, cơ thể dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, tụt huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu do say rượu kèm mất nước, hạ đường huyết hoặc tai nạn trong lúc di chuyển sau khi xem bóng đá.

5. Chủ quan với dấu hiệu cảnh báo của cơ thể

Nhiều người cố gắng "cố nốt trận này" dù cơ thể đã có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh hoặc tức ngực nhẹ.

Việc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo này có thể dẫn đến những biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Một cơn đau ngực tưởng chừng nhẹ có thể là dấu hiệu của thiếu máu cơ tim, trong khi chóng mặt có thể liên quan đến tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim.

Khi cơ thể đã phát tín hiệu bất thường, cần dừng ngay việc thức đêm và nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe, không nên cố gắng theo dõi tiếp trận đấu. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện thêm các dấu hiệu nghiêm trọng như đau ngực tăng lên, khó thở… cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Cách xem bóng đá an toàn cho sức khỏe

Để tận hưởng mùa World Cup trọn vẹn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, TS.BS. Bùi Thị Thúy lưu ý người hâm mộ bóng đá:

- Không thức trắng liên tục nhiều đêm.Hạn chế cà phê, trà đặc và nước tăng lực.

- Tránh rượu, bia khi xem bóng đá.

- Lựa chọn các bữa ăn nhẹ, dễ tiêu, tránh đồ ăn nhanh, đồ chiên rán vào ban đêm. Bù đủ nước, đặc biệt khi thức khuya hoặc ở trong môi trường nóng bức.

- Ngủ bù hợp lý sau mỗi đêm thức khuya.

- Ưu tiên sức khỏe hơn việc xem bóng đá.

Bóng đá mang lại cảm xúc và sự hứng khởi nhưng sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Một vài điều chỉnh nhỏ trong thói quen có thể giúp người hâm mộ vừa tận hưởng mùa World Cup, vừa tránh được những rủi ro không đáng có.