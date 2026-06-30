Ăn trứng mỗi ngày có tốt không? Những lợi ích bất ngờ của trứng với sức khỏe mà nhiều người chưa biết
Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ăn trứng đúng cách không chỉ hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não mà còn giúp duy trì cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.
Ăn trứng đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như bổ sung protein chất lượng cao, hỗ trợ não bộ, bảo vệ mắt và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/06/2026 19:59 PM (GMT+7)