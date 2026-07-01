Đừng làm gà luộc hay nướng, đem hấp với loại quả này đảm bảo ngọt thanh, thơm lừng

Nếu đã quá quen với gà luộc hay gà hấp hành, bạn có thể đổi vị bằng món gà hấp mướp thanh mát, ngọt tự nhiên và cực kỳ dễ làm.

Khác với gà luộc, với cách chế biến này, thịt gà mềm ngọt, thấm hương sả và lá chanh, kết hợp với mướp, nấm và hành lá tạo nên món ăn vừa bổ dưỡng vừa không ngấy, rất thích hợp cho những ngày hè.

Dân Việt giới thiệu công thức làm món gà hấp mướp như sau:

Nếu đã quá quen với gà luộc hay gà hấp hành, bạn có thể đổi vị bằng món gà hấp mướp thanh mát,

Nguyên liệu làm gà hấp mướp

- 1 con gà ta

- 1–2 quả mướp hương

- Nấm tươi (nấm rơm hoặc nấm đùi gà đều được)

- Vài cọng hành lá

- Sả

- Củ hành tím

- Một ít lá chanh

- Gia vị: nước mắm, hạt nêm.

Cách làm gà hấp mướp:

- Gà làm sạch, để ráo rồi ướp với một ít nước mắm và hạt nêm. Sau đó cho sả đập dập, hành tím và lá chanh vào cùng, để khoảng 20–30 phút cho thấm gia vị

- Đặt gà vào nồi chiên hơi nước hoặc xửng hấp, hấp khoảng 50 phút. Nếu gà lớn hoặc dùng khay gốm như công thức này, thời gian hấp lâu hơn một chút để thịt chín đều và mềm ngọt.

- Khi gà đã chín, cho mướp cắt khúc, nấm và hành lá vào nồi, tiếp tục hấp thêm khoảng 15 phút. Mướp và nấm sẽ tiết ra vị ngọt tự nhiên, giúp món ăn thêm đậm đà và thanh mát.

- Pha muối chấm trộn đều muối Hảo Hảo với tiêu, nước cốt tắc, lá chanh, tắc cắt lát cùng ớt đỏ và ớt xiêm xanh. Chén muối chua cay thơm nồng sẽ làm nổi bật vị ngọt của thịt gà.

- Món gà hấp mướp sau khi hoàn thành có màu sắc hấp dẫn, thịt gà mềm ngọt, thơm hương sả và lá chanh, phần mướp và nấm thanh mát, mọng nước. Chấm cùng muối tắc cay cay là đủ để cả nhà có một bữa ăn ngon miệng mà không cần quá nhiều dầu mỡ.

Đừng làm gà luộc mà hãy hấp với loại quả này nhé!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.