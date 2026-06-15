Sáng đi làm, đêm xem World Cup: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy sức khỏe từ thói quen thức đêm xem bóng đá

Những ngày World Cup 2026 diễn ra cũng là thời điểm nhiều người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam bước vào "cuộc chiến" với giấc ngủ. Do chênh lệch múi giờ, nhiều trận đấu được phát sóng vào khung giờ khuya hoặc rạng sáng, khiến không ít người rơi vào cảnh ban ngày đi làm, ban đêm thức trắng để theo dõi đội bóng yêu thích.

Đức Cường (nhân viên văn phòng, sống tại Hà Nội) là một trong số đó. Là nhân viên văn phòng, anh vốn có lịch sinh hoạt khá ổn định, ngủ trước 23h và dậy sớm đi làm. Tuy nhiên, khi World Cup khởi tranh, thói quen này nhanh chóng bị đảo lộn.

"Những trận bắt đầu lúc 2h sáng, tôi vẫn cố thức để xem. Hôm sau vẫn phải dậy đi làm như bình thường nên người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ", anh Cường chia sẻ.

Không chỉ anh Cường, tình trạng "sáng đi làm, đêm thức xem bóng" là thói quen phổ biến của nhiều người hâm mộ mỗi mùa World Cup. Những trận cầu hấp dẫn, cảm xúc thăng hoa cùng bạn bè, đôi khi đi kèm bia rượu, đồ ăn nhanh… khiến nhiều người quên mất rằng cơ thể đang phải chịu một áp lực lớn.

Thức khuya kéo dài làm đảo lộn nhịp sinh học, ảnh hưởng tim mạch

Chia sẻ với Báo Sức khỏe và Đời sống, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Huyền (Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, World Cup thường diễn ra vào các khung giờ khuya hoặc rạng sáng tại Việt Nam. Việc thức đêm kéo dài nhiều ngày liên tiếp sẽ làm thay đổi nhịp sinh học vốn có của cơ thể, từ đó gây ra nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.

Theo bác sĩ Huyền, khi cơ thể thiếu ngủ, hệ thần kinh giao cảm sẽ hoạt động mạnh hơn, làm tăng tiết các hormone gây căng thẳng như adrenaline và cortisol. Điều này có thể khiến nhịp tim tăng, huyết áp tăng và làm tăng nhu cầu oxy của cơ tim.

"Thiếu ngủ kéo dài còn làm gia tăng phản ứng viêm, ảnh hưởng đến chức năng nội mạc mạch máu, đồng thời làm tăng xu hướng hình thành huyết khối. Đây đều là những yếu tố liên quan đến nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch", bác sĩ Huyền cho hay.

Những đêm thức khuya xem World Cup cùng bia rượu, đồ ăn nhanh có thể khiến nhịp sinh hoạt đảo lộn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí European Heart Journal năm 2011 cho thấy, thời gian ngủ chỉ khoảng 5-6 giờ mỗi đêm kéo dài có liên quan đến nguy cơ cao hơn mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, thiếu ngủ còn tác động rõ rệt đến sức khỏe chung. Người thường xuyên thức khuya dễ gặp tình trạng giảm tập trung, suy giảm trí nhớ, mệt mỏi, dễ cáu gắt. Bên cạnh đó, rối loạn chuyển hóa cũng có thể xảy ra, làm tăng đường huyết, tăng cảm giác thèm ăn, tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và khiến hệ miễn dịch suy giảm.

Cẩn trọng với "combo" thức khuya, bia rượu, thuốc lá

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, nguy cơ đối với sức khỏe càng tăng khi việc thức đêm xem bóng đá đi kèm với rượu bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích.

"Trong nhiều cuộc tụ tập xem bóng đá, người hâm mộ thường có thói quen uống bia rượu, ăn đồ chiên rán, hút thuốc hoặc sử dụng cà phê, nước tăng lực để chống buồn ngủ. Những yếu tố này khi kết hợp với việc thức khuya và cảm xúc căng thẳng trong trận đấu có thể tạo thành gánh nặng lớn cho hệ tim mạch", bác sĩ phân tích.

Rượu bia có thể gây mất nước, rối loạn điện giải và làm tăng huyết áp tạm thời. Việc uống nhiều rượu trong thời gian ngắn còn làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn rối loạn nhịp tim, trong đó có rung nhĩ cấp tính, thường được gọi là "Holiday Heart Syndrome".

Đặc biệt, với những người đã có bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc tiền sử đột quỵ, sự kết hợp giữa thiếu ngủ, rượu bia và cảm xúc quá mức khi theo dõi trận đấu có thể trở thành yếu tố khởi phát các biến cố nguy hiểm như cơn tăng huyết áp cấp, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc rối loạn nhịp tim nghiêm trọng.

Việc dùng thêm cà phê đậm đặc, nước tăng lực hoặc thuốc lá để duy trì sự tỉnh táo cũng không phải giải pháp an toàn. Các chất kích thích có thể làm tăng cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực, tăng huyết áp và khiến tình trạng mất ngủ trở nên nghiêm trọng hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Huyền - Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

Bác sĩ Huyền khuyến cáo, nhóm người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng trong mùa World Cup, bởi chỉ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt cũng có thể khiến bệnh mất kiểm soát.

Người bệnh cần tiếp tục sử dụng thuốc đúng chỉ định, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi giờ uống thuốc dù phải thức khuya xem bóng đá. Có thể đặt báo thức để tránh quên thuốc.

Bên cạnh đó, người bệnh cần theo dõi huyết áp thường xuyên, đặc biệt với trường hợp huyết áp chưa được kiểm soát tốt. Không nên thức quá khuya liên tiếp nhiều ngày hoặc cố gắng xem toàn bộ các trận đấu nếu điều đó ảnh hưởng đến giấc ngủ.

"Những người có bệnh mạch vành, suy tim, tiền sử đột quỵ, rung nhĩ, bệnh cơ tim, người từng đặt stent, phẫu thuật tim hoặc có thiết bị tạo nhịp cần giữ tâm lý ổn định, tránh quá kích động khi xem các trận đấu", bác sĩ Huyền lưu ý.

Người dân cần đi cấp cứu ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực kéo dài hoặc tăng dần, khó thở đột ngột, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, chóng mặt, ngất, méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc đau đầu dữ dội bất thường.

Xem bóng đá vui nhưng không đánh đổi sức khỏe

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, người hâm mộ hoàn toàn có thể tận hưởng không khí World Cup nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý.

Trước hết, người dân nên ưu tiên ngủ đủ. Nếu phải thức xem một trận đấu muộn, có thể ngủ sớm hơn trước trận hoặc ngủ bù khoảng 20-30 phút vào ngày hôm sau. Người trưởng thành cần cố gắng duy trì tổng thời gian ngủ khoảng 6-8 giờ mỗi ngày.

"Không nhất thiết phải xem tất cả các trận đấu. Người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền nên lựa chọn những trận đấu thực sự quan tâm thay vì thức khuya liên tục nhiều đêm", bác sĩ khuyến cáo.

Ngoài ra, người xem bóng đá nên uống đủ nước, ưu tiên các thực phẩm lành mạnh như trái cây, sữa chua, các loại hạt; hạn chế đồ chiên rán, thức ăn nhiều muối và chất béo bão hòa thường xuất hiện trong các buổi tụ tập.

Việc hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, tránh lạm dụng cà phê hoặc nước tăng lực vào ban đêm cũng giúp giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch.

Bên cạnh đó, duy trì vận động mỗi ngày, tập thể dục khoảng 30 phút với cường độ vừa phải từ 3-5 ngày mỗi tuần, đồng thời đứng dậy đi lại sau thời gian dài ngồi xem bóng cũng là cách bảo vệ sức khỏe.

"World Cup là ngày hội bóng đá, nhưng sức khỏe mới là chiếc cúp quan trọng nhất. Cổ vũ hết mình nhưng cần có chừng mực, ngủ nghỉ hợp lý, hạn chế rượu bia và tuân thủ điều trị nếu có bệnh nền để tận hưởng trọn vẹn niềm vui thể thao một cách an toàn", bác sĩ Nguyễn Thu Huyền nhấn mạnh.