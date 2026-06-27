Những combo ăn uống âm thầm hại thận

Ăn gà rán kết hợp uống trà sữa trân châu, thưởng thức đồ nướng kèm bia là những cặp ăn uống có thể tăng gánh nặng chuyển hóa gây áp lực lớn lên thận.

Bác sĩ Ngô Chính Triết, Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Quách Tổng hợp (Đài Loan), chia sẻ trên nền tảng Threads bảng xếp hạng Những combo ăn ngoài khiến quả thận sụp đổ nhất. Dưới đây là những cặp thực phẩm không nên ăn cùng nếu không muốn hại thận.

Mì ăn liền thêm pudding

Bác sĩ Triết giải thích lý do combo này xếp vị trí đầu bảng là bởi một tô mì ăn liền chứa khoảng 2.000 mg natri. Chỉ cần ăn một tô mì là đã vượt quá giới hạn hấp thụ muối khuyến nghị hàng ngày của người trưởng thành.

Khi ăn mì kèm pudding - món tráng miệng giàu đường và calo - tổng năng lượng nạp vào tăng mạnh, đồng thời làm gia tăng áp lực chuyển hóa cho cơ thể.

Gà rán muối ớt kết hợp trà sữa trân châu

Combo này hội tụ đủ các yếu tố bất lợi cho thận như nhiều muối, nhiều đường và hàm lượng phosphate cao. Dùng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến huyết áp, rối loạn chuyển hóa và làm tăng gánh nặng cho cầu thận.

Cồn có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước, cộng thêm nước sốt nướng thịt chứa hàm lượng natri và phospho cao, gây ra gánh nặng rất lớn cho thận. Ảnh: Quốc An

Lẩu thêm nhiều sa tế và uống nước lẩu

Một thìa sa tế chứa khoảng 200 mg natri và 100 kcal. Thêm 2-3 thìa sa tế rồi uống nhiều nước lẩu - vốn đã rất mặn - lượng natri và calo nạp vào cơ thể dễ vượt ngưỡng cho phép.

Đồ nướng kèm bia

Đây là lựa chọn quen thuộc trong các buổi tụ tập hoặc ăn đêm. Tuy nhiên, cồn có tác dụng lợi tiểu, dễ khiến cơ thể mất nước. Trong khi đó, nước sốt ướp và chấm đồ nướng thường chứa nhiều natri, phosphate, làm tăng gánh nặng lọc thải cho thận.

Bác sĩ Ngô Chính Triết lưu ý rằng những sự kết hợp thực phẩm như trên không phải hoàn toàn không thể ăn, mà điều quan trọng là kiểm soát tần suất và khẩu phần.

Ông khuyến cáo sau khi dùng các combo này nên uống đủ nước, bổ sung nước ngay khi thấy khát, đồng thời ăn nhạt hơn trong 1-2 ngày tiếp theo để cơ thể sớm cân bằng trở lại.